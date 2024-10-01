Новосибирские учёные научились делать кумыс из коровьего молока — как им помог отвар из мух

Кумыс из коровьего молока получается дешевле, чем из кобыльего, но не теряет полезные свойства Источник: Артём Устюжанин / E1.RU











Учёные из Новосибирского государственного аграрного университета сумели приготовить кумыс из коровьего молока. Об этом корреспонденту НГС рассказал доцент кафедры технологии пищевых производств и индустрии питания Олег Сороколетов. В числе разработчиков — студенты вуза.

Запатентованная формула, по мнению ученого, позволяет снизить расходы на производство кумыса, так как его изготавливают из кобыльего молока. Разработка уже получила одобрение от Роспатента, уточнил собеседник. По словам учёного, он давно интересовался историей кумыса — одну из разновидностей кумыса называют «чёрное молоко» (цвет напитка при этом белый, а название связано с технологией его изготовления).

— Мне повезло, у меня был преподаватель, который в своё время изобрёл ГОСТ на кумыс. Почему всё-таки чёрное? Народ скрывал, но во всех научных статьях писали, что домашний кумыс вкуснее, чем промышленный. А также очень осторожно упоминали, что всё дело, наверное, в несоблюдении санитарных условий. Оказывается, антисанитария заключалась в том, что туда падали дохлые мухи, — говорит Олег Сороколетов.

Исследователь заявляет, что мухи, обитающие в антисанитарных условиях, обладают покрытием, которое их защищает от заболеваний. Сороколетов называет это покрытие антибиотиком. Для исследования использовали пустые пупарии мух — шкурку взрослой личинки.

— Мы со студенткой стали проводить исследование. Мне случайно попала вода, в которой промывали пупарии — она стояла полгода и совершенно не портилась. Стали дальше изучать: пришли к выводу, что всё дело в меланине. А чистый меланин стоит от 8 до 12 миллионов рублей за килограмм.

В результате изобретатели пришли к выводу, что меланин, обладающий антимикробными свойствами, можно добывать из чёрной львинки — небольшой двукрылой мухи. Их выращивают в лаборатории, поэтому они не подвержены загрязнению. В коровье молоко добавляют кумысную закваску, а затем фильтрованный отвар насекомых. При этом меланин обладает полезными для организма свойствами — это делает разработку не менее полезной, чем традиционный кумыс, заключил учёный.

Цвет у такого напитка ближе к светло-коричневому, а не белому.