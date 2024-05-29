Для самых брезгливых: новосибирец изобрел устройство, чтобы закрывать стаканы с кофе без рук — видео

Однажды Илья Кашковский понял, что закрывать напитки крышкой с помощью рук— негигиенично Источник: Артём Устюжанин / E1.RU











Новосибирец запатентовал устройство, которое позволяет закрывать крышкой стаканы с напитками, не касаясь их руками. Об этом предприниматель Илья Кашковский рассказал НГС. По словам сибиряка, идея родилась у него ещё во времена пандемии коронавируса.



— Ещё давно придумал, но запатентовать удалось только сейчас. Дело в том, что это долгий процесс. Кроме того, я занимался разработкой прототипа, искал способы оформления патента, — объяснил собеседник.

Схема устройства из пластика выглядит так. Благодаря разъёму (пункт №24) можно регулировать силу захвата крышки, что позволяет не трогать её руками Источник: fips.ru











По словам изобретателя, задумка родилась после того, как он понял, что закрывать крышки руками — негигиенично. Устройство работает просто: бариста при помощи него захватывает крышку, затем закрывает ей стаканчик с готовым напитком. Конструкция позволяет регулировать силу захвата крышки, что позволяет не прикасаться к ней руками.



— В те времена, когда был коронавирус и все были в масках, я брал кофе с собой — все закрывали крышку руками. Мне показалось это таким же негигиеничным, как чихать на людей, — добавил Илья Кашковский.

Пример бесконтактного закрывания стаканчика с кофе Источник: Илья Кашковский

Создатель изобретения — предприниматель, его компания занимается управлением коворкингом. Роспатент в процессе оформления его заявки не нашёл похожих изобретений, говорит сибиряк. Уже на стадии разработки Кашковский обратил внимание на похожую модель в Канаде, однако запатентовать устройство у них не удалось.



— Первые макеты устройства напечатали на 3D-принтере — мне помог Сергей Яковлев из «Сибмейкера». А вообще плюс модели в том, что его можно использовать на производстве небольших партий продуктов с крышкой — например, йогуртов, — говорит собеседник.

Изобретение сибиряка зарегистрировано в реестре Федерального института промышленной собственности. Когда получится внедрить устройство в новосибирские кофейни — неизвестно, так как процесс требует времени. Сейчас предприниматель ищет партнеров и покупателей своей разработки.

По данным Rusprofile, Илья Кашковский — директор двух компаний. ООО «Каракокша Резорт» зарегистрирована в Республике Алтай, организация занимается гостиничным бизнесом, выручка компании в прошлом году составила 192 тысячи рублей. ООО «Перспектива» занимается строительством жилых и нежилых зданий, её учредитель — Станислав Кашковский. Выручка компании превысила 68 миллионов рублей, чистая прибыль — 13 миллионов.

У Сергея Яковлева, занимающегося 3D-моделированием, есть ИП. Также он указан в качестве соучредителя ООО «Тайгапром» — компания занимается обработкой металлических изделий, имеет выручку в 2,3 миллиона и чистую прибыль в 19 тысяч рублей.

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