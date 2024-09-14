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В Академгородке нашли кость мамонта

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Наука «Ей 10 тысяч лет»: сибиряк нашёл необычную кость во время ремонта дороги — это может быть челюсть мамонта

«Ей 10 тысяч лет»: сибиряк нашёл необычную кость во время ремонта дороги — это может быть челюсть мамонта

Новосибирец случайно откопал останки, которые могут принадлежать древнему животному

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1 комментарий

По мнению эксперта, это часть нижней челюсти мамонта

Житель Новосибирска Павел нашел кость в Академгородке — читатель НГС считает, что обнаружил останки мамонта. По словам мужчины, часть черепа древнего животного нашлась во время ремонта дороги. Сибиряк увидел находку вечером 13 сентября.

— Копал экскаватор, выкопал кость. Отправил фотографии этой кости археологам из разных регионов — все говорят, что это явно фрагмент челюсти мамонта.

Красноярский эксперт Николай Юдин, более десяти лет занимающийся поиском и переработкой костей мамонтов, подтвердил, что останки принадлежат этому млекопитающему.

— Исходя из фотографии и из опыта я могу сказать, что это челюсть мамонта. Вживую я это не видел, поэтому даю 80%. Это нижняя челюсть — там даже есть следы зубов, но самих зубов нет. Ей около 10-11 тысяч лет. Если знать, где искать, то для Сибири это не самая редкая находка. В Красноярском крае тоже можно найти, — объяснил эксперт.

По словам Николая Юдина, научной ценности находка новосибирца не несёт, потому что это лишь обломок челюсти — значение имеют целые фрагменты скелета древних животных.

НГС направил запрос в Институт археологии и этнографии СО РАН, чтобы подтвердить, действительно ли кость может принадлежать мамонту.

Ранее НГС рассказывал, на Алтае обнаружили вещи погибшего 17 лет назад туриста — на его фотоаппарате нашли необъяснимые кадры.

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Комментарии
1
Голая правда
14 сентября 2024, 11:42
На Федя с детства связан был с землёю ))) домой таскал он щебень и гранит ))))
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