Космическую туманность из компьютерной игры снял новосибирский астрофотограф — внеземные кадры

Новосибирский астрофотограф Алексей Поляков снял туманность «Пакман», которая находится в созвездии Кассиопея. Как рассказал сибиряк, кадры он делал во дворе своего дома в Дзержинском районе.
— Тестировал новое оборудование. На съемку ушло около трех часов, — пояснил фотограф.
Туманность «Пакман» находится на расстоянии около 10 тысяч световых лет от Земли. За форму туманность получила название Туманность Пакман (Pac-Man) в честь персонажа одноименной аркадной компьютерной игры.
Также астрофотограф запечатлел туманность «Кокон» в созвездии Лебедя. Она находится в 15 тысяч световых лет от Земли.
Ранее астрофотограф Алексей Поляков снял на видео полярное сияние. Посмотрите на его завораживающие кадры.