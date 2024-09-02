Космическую туманность из компьютерной игры снял новосибирский астрофотограф — внеземные кадры

Кадры он делал во дворе своего дома в Дзержинском районе Источник: Алексей Поляков











Новосибирский астрофотограф Алексей Поляков снял туманность «Пакман», которая находится в созвездии Кассиопея. Как рассказал сибиряк, кадры он делал во дворе своего дома в Дзержинском районе.

— Тестировал новое оборудование. На съемку ушло около трех часов, — пояснил фотограф.

Туманность «Пакман» находится на расстоянии около 10 тысяч световых лет от Земли. За форму туманность получила название Туманность Пакман (Pac-Man) в честь персонажа одноименной аркадной компьютерной игры.

Также астрофотограф запечатлел туманность «Кокон» в созвездии Лебедя. Она находится в 15 тысяч световых лет от Земли.

Фотограф тестировал новое оборудование Источник: Алексей Поляков









