Магнитные петли на Солнце снял новосибирский астрофотограф — смотрим впечатляющие кадры

Фото и видео мужчина сделал во дворе своего дома Источник: Алексей Поляков











Новосибирский астрофотограф Алексей Поляков снял магнитные петли на Солнце. Как рассказал мужчина НГС, кадры он сделал сегодня днем во дворе своего дома в Дзержинском районе.



— Снимал прямо у себя во дворе. Удалось и сделать фото и анимацию. Самое крутое, что глазами было видно не хуже, чем в анимации. Снимал около двух часов, за это время успел сделать 263 ролика в каждом по 2000 кадров, — пояснили фотограф.

Источник: Алексей Поляков

Как рассказал Алексей, сейчас у него в планах отправиться в Алтайский край, чтобы снять несколько туманностей.

