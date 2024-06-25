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Наука Магнитные петли на Солнце снял новосибирский астрофотограф — смотрим впечатляющие кадры

Магнитные петли на Солнце снял новосибирский астрофотограф — смотрим впечатляющие кадры

На создание кадров ушло около двух часов

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Фото и видео мужчина сделал во дворе своего дома

Новосибирский астрофотограф Алексей Поляков снял магнитные петли на Солнце. Как рассказал мужчина НГС, кадры он сделал сегодня днем во дворе своего дома в Дзержинском районе.

— Снимал прямо у себя во дворе. Удалось и сделать фото и анимацию. Самое крутое, что глазами было видно не хуже, чем в анимации. Снимал около двух часов, за это время успел сделать 263 ролика в каждом по 2000 кадров, — пояснили фотограф.

Как рассказал Алексей, сейчас у него в планах отправиться в Алтайский край, чтобы снять несколько туманностей.

Ранее Алексей Поляков снял полярное сияние в небе над Новосибирской областью. Кадры были сделаны в 30 километрах от города в сторону Плотниково.

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Астрофотография Алексей Поляков Новосибирск
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