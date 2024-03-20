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Наука

Полет ракеты-носителя «Союз-2.1а» смогут увидеть новосибирцы в небе над городом

Запуск произведут с космодрома Байконур

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Запуск запланирован на 21 марта

Вечером 21 марта новосибирцы смогут увидеть в небе над городом полет ракеты-носителя «Союз-2.1а». Как сообщили в Роскосмосе, запуск ракеты-носителя запланирован на 21 марта в 20:21 по новосибирскому времени.

В небе над Новосибирской областью увидеть ракету можно будет примерно через четыре минуты после старта.

В основной экипаж корабля входят космонавт Роскосмоса Олег Новицкий и участница космического полета из Республики Беларусь Марина Василевская, а также астронавт NASA Трейси Дайсон.

В сентябре вице-мэр Новосибирска опубликовала видеозапись момента запуска ракеты-носителя «Союз-2.1а» с Байконура.

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