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Наука

День станет длиннее: к Новосибирску приближается астрономическая весна

Весеннее равноденствие для многих народов означает наступление нового года

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В день весеннего равноденствия ожидается небольшой снегопад

Завтра, 20 марта, пройдет весеннее равноденствие. Как сообщила специалист учебно-научного центра «Планетарий» при СГУГиТ Виктория Дамм, оно наступит в 10:06 по новосибирскому времени.

— С этого момента Земля будет находиться в таком положении по отношению к Солнцу, что лучи будут попадать отвесно на экватор. Соответственно, световой день будет увеличиваться, — пояснила Виктория Дамм.

В день весеннего равноденствия начинается новый год в некоторых странах, в том числе в Иране, Афганистане, Таджикистане, Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане.

По информации Западно-Сибирского гидрометцентра, 20 марта ночью в Новосибирске ожидается -4… -6 градусов, днем столбики термометров поднимутся до -1… -3 градусов. Ветер западный 5–10 м/с, днем небольшой снег.

Ранее мы изучили предварительные прогнозы погоды на апрель и узнали, чего ждать новосибирцам во второй весенний месяц.

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