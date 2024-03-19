День станет длиннее: к Новосибирску приближается астрономическая весна

Завтра, 20 марта, пройдет весеннее равноденствие. Как сообщила специалист учебно-научного центра «Планетарий» при СГУГиТ Виктория Дамм, оно наступит в 10:06 по новосибирскому времени.
— С этого момента Земля будет находиться в таком положении по отношению к Солнцу, что лучи будут попадать отвесно на экватор. Соответственно, световой день будет увеличиваться, — пояснила Виктория Дамм.
В день весеннего равноденствия начинается новый год в некоторых странах, в том числе в Иране, Афганистане, Таджикистане, Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане.
По информации Западно-Сибирского гидрометцентра, 20 марта ночью в Новосибирске ожидается -4… -6 градусов, днем столбики термометров поднимутся до -1… -3 градусов. Ветер западный 5–10 м/с, днем небольшой снег.
Ранее мы изучили предварительные прогнозы погоды на апрель и узнали, чего ждать новосибирцам во второй весенний месяц.