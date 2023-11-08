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Импортозамещение молока и долголетие коров: что показали ученые Новосибирска на выставке в «Экспоцентре»

В Новосибирске началась выставка «Сибирская аграрная неделя»

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Анализатор молока может помочь в импортозамещении

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В Новосибирске на выставке «Сибирская аграрная неделя» (12+) показали разработки сибирских ученых и агротехнологов. Как рассказали в пресс-службе Министерства науки Новосибирской области, выставка открылась в «Экспоцентре» и там выставляются производители и поставщики со всей России и из зарубежья.

На стенде Сибирского биотехнологического научно-образовательного центра (СибБиоНОЦ) представлены разработки новосибирских компаний и институтов: Института химии твердого тела и механохимии СО РАН (кормовые добавки), ООО НПО «Лабораторика» (анализатор молока), ООО «Сиббиогаз» (технология утилизации отходов и биоудобрение «Биоконцентрат Z»), ООО «Виталанг» (противовирусное ветеринарное средство) и другие.

Ученые института химии твердого тела и механохимии СО РАН предлагают использовать результат биотрансформации зерновых и зернобобовых культур — пищевую патоку — для кормления крупнорогатого скота. По словам ученых, при употреблении такого корма повышаются надои, качество молока растет и животное дольше живет, уменьшаются затраты на ветеринарное обслуживание.

НПО «Лабораторика» создали роботизированный анализатор молока. Он позволяет проанализировать без участия человека 14 физико-химических показателей молока. Анализ одной пробы делает за 34 секунды. Эта технология может помочь в импортозамещении.

В августе в Новосибирске прошла другая выставка «Технопром». Корреспонденты НГС побывали на выставке технологий, посмотрели на разработки и даже стали скалолазами.

НаукаКоровыЭкспоцентрНовосибирск
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