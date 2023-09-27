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Тема дняПять тысяч евро дали профессору из Новосибирска
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Профессор из Новосибирска получила пять тысяч евро за научные достижения — она выиграла международную премию

Елену Багрянскую наградили за вклад в изучение электронного парамагнитного резонанса

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Лауреат возглавляет Институт органической химии в Академгородке

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Директор Новосибирского института органической химии Сибирского отделения РАН Елега Багрянская стала обладателем ежегодной премии имени Е.К. Завойского. Церемония награждения прошла в Татарстане 26 сентября. Об этом сообщила пресс-служба республики.

Сама премия присуждается ежегодно, начиная с 1991 года. Вместе с почетной грамотой и медалью победитель получает пять тысяч евро. Багрянскую наградили за выдающийся вклад в применение или развитие электронного парамагнитного резонанса — явления, открытого в Казанском университете. Ее лекция о резонансе будет опубликована в международном научном журнале — это еще одно преимущество премии им. Завойского.

Ранее новосибирский ученый попал в ДТП и случайно вскрыл работу нелегального такси.

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