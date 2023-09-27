Профессор из Новосибирска получила пять тысяч евро за научные достижения — она выиграла международную премию

Директор Новосибирского института органической химии Сибирского отделения РАН Елега Багрянская стала обладателем ежегодной премии имени Е.К. Завойского. Церемония награждения прошла в Татарстане 26 сентября. Об этом сообщила пресс-служба республики.
Сама премия присуждается ежегодно, начиная с 1991 года. Вместе с почетной грамотой и медалью победитель получает пять тысяч евро. Багрянскую наградили за выдающийся вклад в применение или развитие электронного парамагнитного резонанса — явления, открытого в Казанском университете. Ее лекция о резонансе будет опубликована в международном научном журнале — это еще одно преимущество премии им. Завойского.
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