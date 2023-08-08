Сатурн со спутниками, Луну и Юпитер снял новосибирский фотограф — публикуем эксклюзивные кадры

Астрофотограф Алексей Поляков запечатлел на фото Луну, Сатурн со спутниками и Юпитер в Новосибирске. На этот раз, чтобы сделать снимки планет, ему не пришлось уезжать из города. С чем это связанно, Алексей рассказал изданию НГС. Также фотограф предоставил эксклюзивные кадры планет, которые он нигде не публиковал.
— Снимал в ночь с 7 на 8 августа в Дзержинском районе, на улице Есенина. Так как планеты сами по себе яркие, для их съемки не нужно уезжать из города, искусственное освещение никак не мешает, — пояснили фотограф.
По словам Алексея, на создание кадров у него ушел всего час. Сейчас в планах у астрофотографа — отправиться на Алтай и поснимать звезды.
Ранее Алексей Поляков снял на видео редкие серебристые облака. Кадры он сделал в Новосибирском районе.