Сатурн со спутниками, Луну и Юпитер снял новосибирский фотограф — публикуем эксклюзивные кадры

Астрофотограф Алексей Поляков запечатлел на фото Луну, Сатурн со спутниками и Юпитер в Новосибирске. На этот раз, чтобы сделать снимки планет, ему не пришлось уезжать из города. С чем это связанно, Алексей рассказал изданию НГС. Также фотограф предоставил эксклюзивные кадры планет, которые он нигде не публиковал.

