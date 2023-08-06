Создан материал, который сделает дроны невидимыми для РЭБ, — что известно о разработке

В Новосибирске проходит проектно-образовательный интенсив «Архипелаг» (18+), посвященный беспилотникам, во время которого стало известно о новом материале для аппаратов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на эксперта Центра компетенций Национальной технологической инициативы «Фотоника» Глеба Шипунова.
— Мы разработали мультифункциональный композиционный материал с интегрированными в его структуру металлическими элементами для защиты электроники дронов от электромагнитного излучения. Наш материал не только позволяет дрону оставаться прочным и легким за счет применения угольных волокон, но и делает его невидимым для РЭБ, — цитирует ученого издание.
Материал должен позволить сохранять связь между оператором и беспилотником. Также в конструкции будут использоваться и новые системы связи. Разработку должны представить в 2025 году.
В конце июня жителя Новосибирска оштрафовали за использование беспилотника. Мужчина зарабатывал с его помощью деньги.