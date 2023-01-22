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Тема дняПрогноз погоды на неделю в Новосибирске
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«В небе появится движущаяся немигающая точка»: новосибирцы могут увидеть полет МКС

При ясной погоде увидеть станцию можно по два раза в сутки

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По словам специалистов, яркость станции будет меняться

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Новосибирцы до 4 февраля в небе над городом могут наблюдать пролеты Международной космической станции. Напомним, сейчас там работает уроженка Новосибирска, космонавт Анна Кикина.

— Каждый вечер можно наблюдать по два пролета станции. Ищите в небе плавно движущуюся немигающую точку — это и есть МКС, — пояснили в Большом новосибирском планетарии.

По словам специалистов, яркость станции будет меняться, на это влияет тень, в которую попадает МКС.

Ранее Анна Кикина поделилась видео, как она делает уборку на МКС в условиях невесомости.

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Анна КикинаМКСНовосибирск
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