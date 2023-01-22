«В небе появится движущаяся немигающая точка»: новосибирцы могут увидеть полет МКС

Новосибирцы до 4 февраля в небе над городом могут наблюдать пролеты Международной космической станции. Напомним, сейчас там работает уроженка Новосибирска, космонавт Анна Кикина.
— Каждый вечер можно наблюдать по два пролета станции. Ищите в небе плавно движущуюся немигающую точку — это и есть МКС, — пояснили в Большом новосибирском планетарии.
По словам специалистов, яркость станции будет меняться, на это влияет тень, в которую попадает МКС.
Ранее Анна Кикина поделилась видео, как она делает уборку на МКС в условиях невесомости.