«Приходят, навещают своих близких». Как в России замораживают людей и животных, чтобы потом оживить

Ученые всего мира уже не первое столетие бьются над вопросом продления человеческой жизни. Одна из областей науки, занимающаяся этим вопросом, — криобиология, ее ключевая технология — крионика. Ее цель — сохранение людей и животных в состоянии глубокого охлаждения в надежде на то, что в будущем их удастся оживить, вылечить и омолодить. Технология, согласно общепринятому мнению, находится на стыке науки и фантастики, поэтому живых людей погрузить в заморозку юридически запрещено. Но животных можно замораживать и до момента смерти.
Наша коллега из MSK1.RU Серафима Путиева решила узнать подробнее об этой технологии и обратилась в московскую клинику «КриоРус», с 2003 года предлагающую свои услуги по крионированию (заморозке) людей и животных. В криохранилищах клиники сейчас хранятся 90 человек и 50 питомцев: собак, кошек, грызунов и даже птиц.
Сколько стоит крионирование
Цены на крионирование животного определяются в зависимости от его размера, вида, удаленности его проживания от криоцентра и других факторов. Для примера, стоимость заморозки небольшого котика равна сумме, эквивалентной
Что касается крионирования человека — в «КриоРусе» можно заморозить тело человека целиком (от
Клиника советует заключить договор на крионирование, пока будущий криопациент еще находится в добром здравии, чтобы после его смерти не терять времени на юридические формальности и сохранить ткани в хорошем состоянии, заморозив их оперативно.
Мечты или будущее?
О том, насколько вероятно, что пациенты «КриоРуса» действительно когда-то вернутся к жизни, корреспондент MSK1.RU поговорила с гендиректором клиники Валерией Удаловой. Трансгуманистка по убеждениям, она верит, что услуги по крионированию неоправданно мало востребованы.
— Все животные и люди в мире должны быть сохранены и оживлены в будущем, — уверена Валерия. — А сейчас всего по миру 6–7 тысяч контрактов на криоконсервацию людей.
Криобиология развивается уже не первое десятилетие, сначала научились замораживать и размораживать клетки, потом — органические ткани и целые органы. В 2005 году, например, заморозили почку кролика, в 2013-м — печень свиньи. Это уже более сложные процессы, восстановить полное функционирование органов получается не всегда. А вот сосуды уже практически научились замораживать и размораживать идеально.
Законно ли это?
Пациентов «КриоРуса» замораживают после смерти, в России юридически нельзя замораживать живых людей. А вот некоторые животные, тела которых хранит клиника, были заморожены еще при жизни. Их вводят в газовый наркоз, а затем — в криосон.
— Мы уже сохранили 90 человек, — рассказывает Валерия Удалова. — Есть среди них, например, летчик, который попал в авиакатастрофу, девушка, которую переехал «Сапсан». Некоторые же умирают просто от старости или болезни.
— Некоторые говорят, что воскрешать людей после криоконсервации невозможно. Но назовите закон, которому это противоречит? Я верю, что в будущем наука достигнет нужного уровня.
Когда это случится, сложно спрогнозировать. Технологии экспериментально зарождаются уже сейчас, думаю, через 30 лет в лабораториях они уже будут. Вопрос в том, насколько они будут разрешены и доступны. В первую очередь юридически. Двигать бюрократическую машину в сторону прогресса — вот что важно.
Как происходит процесс заморозки
— Процесс заморозки в клинике происходит благодаря технологии витрификации, — объясняет Валерия. — При ней в тканях вода не замораживается кристаллами, травмируя клетки, а становится как бы твердым гелем.
Тело охлаждают, потом хирург подключается к кровеносной системе человека или животного, выкачивая кровь и запуская по сосудам специальные растворы — криопротекторы. После них температура тела достигает — 100 градусов и ниже, заморозка поддерживается жидким азотом, а клетки вообще не меняются.
В клинике также можно сохранить отдельно мозг животного.
— У нас есть мозг кота, выпавшего из окна. В будущем, когда органические ткани научатся выращивать в лабораториях или печатать на 3D-принтерах, его можно будет вживить в новое кошачье тело.
Клиника гарантирует, что сделает всё возможное для бессрочного хранения пациентов.
— Конечно, некоторые обстоятельства нельзя предвидеть, мало ли, завтра бомба упадет, но всё, что в наших силах, мы сделаем, чтобы сохранить доверенных нам людей и животных.
Возможно ли воскрешение?
Чтобы понять, как организм животных и человека может сохраняться при низких температурах, мы обратились к мнению врача и научным работам.
— Некоторые животные действительно могут выживать при рекордно низкой температуре тела, — объясняет врач Алексей Осипов. — Конечно, это не отрицательные значения. Но, например, тушканчики самые в этом плане выносливые из всех млекопитающих. Они остывают до 4 градусов тепла. Процессы в теле при этом крайне замедляются, но не прекращаются.
Криогенез — это не то же самое. Тело действительно замораживается, а не охлаждается. И главным препятствием к его восстановлению, по мнению ученых, является кристаллизация воды в клетках, повреждающая ткани.
Однако, по некоторым исследованиям, в будущем ее можно будет преодолеть при помощи упомянутой технологии витрификации, препятствующей образованию кристаллов. И всё же пока что эту технологию успешно не использовали на таких сложных существах, как животные или человек.
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