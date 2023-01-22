«Приходят, навещают своих близких». Как в России замораживают людей и животных, чтобы потом оживить

Наша коллега из MSK1.RU Серафима Путиева решила узнать подробнее об этой технологии и обратилась в московскую клинику «КриоРус», с 2003 года предлагающую свои услуги по крионированию (заморозке) людей и животных. В криохранилищах клиники сейчас хранятся 90 человек и 50 питомцев: собак, кошек, грызунов и даже птиц.

Сколько стоит крионирование