Новосибирцам выдали 1,5 миллиона на разработку нового способа лечить зрение — что надо удалять из глаз

Филиал Института цитологии и генетики СО РАН — НИИ клинической и экспериментальной лимфологии — получит грант за проект по лечению травм роговицы. Сумма составляет 1,5 миллиона рублей от Российского научного фонда.
Как сообщили на сайте НИИКЭЛ, тема проекта — новый источник клеток для регенерации роговицы. При некоторых заболеваниях роговица мутнеет, при этом получить донорскую достаточно сложно. При этом в медицинских центрах проводят операции, во время которых извлекают часть роговицы — лентикулу. Авторы проекта вместе с МНТК «Микрохирургия глаза» решили использовать этот материал для получения двух типов клеток.
— На первом этапе исследования планируется выделить нужные клетки, охарактеризовать их и определить функциональную активность. Затем эффективность клеток проверят на животных моделях. Если результаты исследования будут положительными, это в дальнейшем поможет использовать полученные из лентикул клетки в лечении травм роговицы человека, — говорится на сайте НИИКЭЛ.
Институт получит грант на работу над проектом. Цель конкурса — развитие новых для научных коллективов тематик и формирование команд исследователей.
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