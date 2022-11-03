Следы Тунгусского метеорита. Ученые подобрались к решению одной из самых больших загадок XX века
Исследователи побывали на месте катастрофы и взяли образцы почв
Тунгусская катастрофа — одна из самых больших загадок прошлого века. Несмотря на множество сообщений свидетелей и экспедиции, фрагментов метеорита так и не было найдено. В научной среде воцарилась теория о том, что он взорвался, не успев упасть на поверхность. Нижегородские ученые предположили, что метеорит все-таки ударился о землю, и отправились в экспедицию на поиски кратера. Что из этого вышло, NN.RU рассказал ее участник, преподаватель Мининского университета Алексей Киселев.
История Тунгусского метеорита
Утро 30 июня 1908 года. Небо над центральной Сибирью озарил большой огненный шар. Свидетели рассказывали, как видели бело-голубоватое тело, но из-за сильного света его сложно было разглядеть.
— На расположенном против села острове лошади и коровы начали кричать и бегать из края в край. Получилось впечатление, что вот-вот земля разверзнется и всё провалится в бездну, — писала газета «Красноярец».
Затем произошел взрыв, а за ним — еще несколько. Волна повалила деревья на площади в две тысячи километров. В поселках поблизости дрожали окна, а с полок падали предметы. Эвенки, чьи чумы находились близко к лесу, позже рассказывали исследователям, как после сильного грома вокруг загорелись деревья, а их олени разбежались.
Реакция на произошедшее была самая разная. Местные вспоминали, как сначала подумали, что это были происки японцев (война с ними закончилась в 1905). Эвенки связали небесное явление с сошествием бога Огды, а с руки писателей-фантастов стали разрастаться теории о том, что взрыв вызвало падение космического корабля.
Тем не менее ученые в то время сразу же предположили, что над Сибирью пронесся метеорит. Первую научную экспедицию удалось организовать только в 1921 году, когда академия смогла найти на нее средства. Она стала отправной точкой для более тщательного изучения Тунгусской катастрофы.
В зону, где предположительно упал метеорит, собирались экспедиции, однако фрагментов небесного тела за почти век исследований найти так и не удалось.
Что хотели найти нижегородские ученые
Тунгусская катастрофа заинтересовала Алексея Киселева еще в школьные годы. Впоследствии увлечение переросло в изучение метеоритных кратеров. Ученый называет себя пионером в области исследования метеоритной природы происхождения озера Светлояр.
Когда стали появляться подробные фотокарты поверхности Земли, например, «Google планета», Киселев решил посмотреть, как выглядит место падения Тунгусского метеорита. И это натолкнуло на дальнейшие исследования. Он участвовал в международной экспедиции 2008 года, однако она не принесла результатов. Следующую пришлось готовить много лет.
По словам Алексея Киселева, до сегодняшнего дня в науке бытовала версия о том, что метеорит взорвался в воздухе на высоте 5–10 километров. Вещество испарилось, и по земле прошлась только ударная волна.
— Наша гипотеза предполагала, что все-таки нет, он долетел и ударился в землю, и взорвался на поверхности, образовав метеоритный кратер. Собственно, мы пытались найти и, наверное, нашли метеоритный кратер Тунгусского метеорита, — сообщил исследователь.
Экспедиция состоялась этим летом при поддержке Мининского университета, в котором преподает Алексей Киселев. Вторым ее участником стал сотрудник Института прикладной физики РАН Андрей Антонов. А на месте к ученым присоединилась инспектор Тунгусского заповедника Евгения Мороз. Втроем они двинулись в путь.
Место падения метеорита
Больше пяти тысяч километров на самолете от Москвы до поселка Ванавара в Красноярском крае, потом около 70 километров по рекам, а затем пешком. Маршрут был непростой — через леса, болотистую местность под моросящим дождем. Путь до места, где может быть кратер, занял у исследователей несколько дней.
— На меня самое большое впечатление произвели кордоны. <...> Когда ты идешь целый день и проходишь на кордон, это такое удовольствие и счастье. Когда ты можешь растопить печку, согреться, поспать на ровной поверхности в спальном мешке, приготовить еду на этой печурке без всякого дыма, копоти и прочего, — вспоминает Алексей Киселев.
Целью экспедиции было исследовать кольцевую структуру в Южном болоте, которая, по расчетам ученого, больше всего подходила на роль метеоритного кратера. На это, например, указывала карта вывала леса. Еще одно доказательство — окружающее болото, «невероятно ровное и плоское», что, по словам Киселева, говорит о его молодости.
Преподаватель отметил, что эпицентр, или так называемая мишень, довольно сложная. Это древний палеовулкан на гористой местности. Болото, по его словам, поглотило кратер и практически сравняло его с землей.
— Если бы это происходило где-нибудь в Нижегородской области, у нас здесь пески, мы бы сразу увидели картину взрыва. А увидеть взрыв поверх другого взрыва — как-то не очень понятно, — рассказал исследователь.
На месте ученые нашли обычное, на первый взгляд, болото, однако его обычность начала исчезать при более детальном изучении.
Следы метеоритного кратера
— Мы обнаружили конус суглинистых материалов по центру структуры и прилегающие к нему торфяные бурты, которые содержат в себе много угольков и древесных остатков, — сообщил Алексей Киселев.
Собранные образцы предстоит более подробно изучить в лаборатории. Однако, как отметили ученые, по первичному анализу, пробы указывают на то, что это действительно кратер Тунгусского метеорита.
— У нас эти породы с собой, и мы сами уже как бы занимаемся теми исследованиями, которые нам по силам, и надеемся, что мы сможем пристроить эти образцы для более детального изучения на хороших микроскопах, микрозондах, там посмотрим, — добавил Киселев.