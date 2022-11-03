Следы Тунгусского метеорита. Ученые подобрались к решению одной из самых больших загадок XX века

Утро 30 июня 1908 года. Небо над центральной Сибирью озарил большой огненный шар. Свидетели рассказывали, как видели бело-голубоватое тело, но из-за сильного света его сложно было разглядеть.



— На расположенном против села острове лошади и коровы начали кричать и бегать из края в край. Получилось впечатление, что вот-вот земля разверзнется и всё провалится в бездну, — писала газета «Красноярец».



Затем произошел взрыв, а за ним — еще несколько. Волна повалила деревья на площади в две тысячи километров. В поселках поблизости дрожали окна, а с полок падали предметы. Эвенки, чьи чумы находились близко к лесу, позже рассказывали исследователям, как после сильного грома вокруг загорелись деревья, а их олени разбежались.

