Экс-директора Института лазерной физики отдали под суд в Новосибирске — дело связанно с гостайной

В Советский районный суд Новосибирска поступило уголовное дело бывшего директора Института лазерной физики Сибирского отделения РАН Алексея Тайченачева. Ущерб государству от действий ученого, по оценкам правоохранителей, составил около 400 тысяч рублей.
29 августа пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области опубликовала сообщение о том, что следователи завершили расследование дела о злоупотреблении должностными полномочиями «бывшим директором одного из научных институтов».
По версии правоохранителей,
— В результате неправомерных действий фигуранта учреждение незаконно выплатило сотруднику более 400 тысяч рублей, — говорится в сообщении пресс-службы полицейского ведомства.
Источник НГС в правоохранительных органах пояснил, что обвиняемый — бывший директор Института лазерной физики СО РАН Алексей Тайченачев. На сайте Советского районного суда Новосибирска говорится, что дело по
Ранее сообщалось, что надбавку получал научный руководитель Тайченачева, академик РАН
В феврале 2022 года в полиция прекратила преследование Алексея Тайченачева по другому уголовному делу. Силовики полагали, что ученый заключил мнимый производственный договор с коммерческой структурой, все работы по которому выполняли сотрудники института.