Экс-директора Института лазерной физики отдали под суд в Новосибирске — дело связанно с гостайной

По версии правоохранителей, 58-летний обвиняемый подписал приказ о надбавке к зарплате подчиненного — научного руководителя, при этом хорошо зная, что тот уклоняется от проверок для допуска к работе с гостайной. В течение 2021 года за допуск к секретным сведениям работник ежемесячно получал надбавку в размере 75% от оклада, плюс за работу с информацией ограниченного доступа — 50% от оклада.

