СЕЙЧАС +18°С
Пробки 2/10
usd 60.09
eur 59.88
Тема дняСпасаем урожай из-за заморозков до -2 градусов
Все новости
Все новости

«Вектор» закупит микроКТ для опытов на животных за 62 миллиона — сканировать будут мышей, обезьян и минипигов

Аппарат должен быть совсем новый, собран не ранее 2022 года

664

Минимальный вес животного, которого можно будет просканировать, — 20 грамм, максимальный — 16 килограмм

Поделиться

Центр вирусологии «Вектор» объявил о закупке специального аппарата для опытов на животных — микроКТ.

Аукцион был объявлен 27 августа. Максимальная стоимость закупки, по данным сервиса «Контур.Закупки», — 62,1 миллиона рублей. Заявки принимаются до 5 сентября.

Аппарат должен быть способен сканировать и совсем крошечных животных весом в 20 грамм и крупных — обезьян и минипигов. При этом он должен поворачиваться, как горизонтально, так и вертикально и сканировать животных весом до 16 килограмм.

МикроКт по документам должен быть собран не ранее 2021 года.

ЗакупкаНаукаЦентр вирусологии Вектор
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2