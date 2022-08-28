«Вектор» закупит микроКТ для опытов на животных за 62 миллиона — сканировать будут мышей, обезьян и минипигов
Аппарат должен быть совсем новый, собран не ранее 2022 года
Центр вирусологии «Вектор» объявил о закупке специального аппарата для опытов на животных — микроКТ.
Аукцион был объявлен 27 августа. Максимальная стоимость закупки, по данным сервиса «Контур.Закупки», — 62,1 миллиона рублей. Заявки принимаются до 5 сентября.
Аппарат должен быть способен сканировать и совсем крошечных животных весом в 20 грамм и крупных — обезьян и минипигов. При этом он должен поворачиваться, как горизонтально, так и вертикально и сканировать животных весом до 16 килограмм.
МикроКт по документам должен быть собран не ранее 2021 года.
В середине июня «Вектор» объявил аукцион на проектирование здания питомника для разведения и содержания лабораторных животных.