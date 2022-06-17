«Вектор» решил спроектировать за 105 миллионов питомник для лабораторных зверей
В нем разместят мелких животных, а также есть вероятность, что там будут содержаться ламы
Новосибирский центр «Вектор» объявил аукцион на проектирование здания питомника для разведения и содержания лабораторных животных.
Заявку опубликовали 16 июня, за работы готовы заплатить
В питомнике по техническому заданию разместят приматов, мышей, крыс, морских свинок, хомяков, хорьков, кроликов, в перспективе возможно размещение лам.
Заявки на участие принимаются до 24 июня, сроки выполнения работы — не позднее 31 октября 2023 года. В 2022 году финансирование составляет не более
НГС отправил уточняющий запрос в Роспотребнадзор РФ, в ведомстве которого находится центр «Вектор».
Недавно НГС рассказал о госзакупках Новосибирской области в 2022 году в сфере патриотических мероприятий. Их сумма выросла на 28% за аналогичный период, анализ закупок читайте здесь.