«Вектор» решил спроектировать за 105 миллионов питомник для лабораторных зверей

НГС отправил уточняющий запрос в Роспотребнадзор РФ, в ведомстве которого находится центр «Вектор».

Недавно НГС рассказал о госзакупках Новосибирской области в 2022 году в сфере патриотических мероприятий. Их сумма выросла на 28% за аналогичный период, анализ закупок читайте здесь.