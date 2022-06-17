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«Вектор» решил спроектировать за 105 миллионов питомник для лабораторных зверей

В нем разместят мелких животных, а также есть вероятность, что там будут содержаться ламы

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«Вектор» находится в рабочем поселке Кольцово под Новосибирском

«Вектор» находится в рабочем поселке Кольцово под Новосибирском

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Новосибирский центр «Вектор» объявил аукцион на проектирование здания питомника для разведения и содержания лабораторных животных.

Заявку опубликовали 16 июня, за работы готовы заплатить 105 млн рублей. Подрядчику необходимо будет выполнить проектно-изыскательские работы, разработать проектно-сметную и рабочую документации. Работы планируют провести в четыре этапа.

В питомнике по техническому заданию разместят приматов, мышей, крыс, морских свинок, хомяков, хорьков, кроликов, в перспективе возможно размещение лам.

Заявки на участие принимаются до 24 июня, сроки выполнения работы — не позднее 31 октября 2023 года. В 2022 году финансирование составляет не более 25 млн, в 2023 году — не более 80 млн.

НГС отправил уточняющий запрос в Роспотребнадзор РФ, в ведомстве которого находится центр «Вектор».

Недавно НГС рассказал о госзакупках Новосибирской области в 2022 году в сфере патриотических мероприятий. Их сумма выросла на 28% за аналогичный период, анализ закупок читайте здесь.

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