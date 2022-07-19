Центр «Вектор» готов обеспечить тест-системами на оспу обезьян все лаборатории России
Об этом заявил главный научный сотрудник новосибирского центра вирусологии
Государственный научный центр вирусологии и биотехнологий «Вектор» готов при необходимости масштабировать производство тест-систем на выявление оспы обезьян и обеспечить все диагностические лаборатории в стране. Такое заявление информагентству ТАСС сделал главный научный сотрудник отдела геномных исследований, доктор биологических наук центра «Вектор» Роспотребнадзора Сергей Щелкунов.
— Тест-система на выявление оспы обезьян уже имеется в достаточном количестве в 20 диагностических центрах Роспотребнадзора в разных регионах страны. <...> В государственном научном центре «Вектор» эта тест-система [есть], ее производство может быть масштабировано, и могут быть обеспечены все диагностические лаборатории, в которые понадобится ее распространить, — цитирует ТАСС Щелкунова.
По его словам, тест-системы сделаны лишь из отечественных компонентов, их производство легко может быть масштабировано.
15 июля президент России Владимир Путин наградил гендиректора центра «Вектор» Рината Максютова орденом Пирогова. Высокой награды ученый удостоился как участник и разработчик вакцины от коронавируса.
Новосибирской области пока не грозит массовое распространение оспы обезьян — в этом убежден известный вирусолог Сергей Нетесов. Он сообщил, что раньше вспышки оспы обезьян были, но они достаточно быстро затухали. В этом году болезнь распространилась более активно. Подробней — в материале НГС.