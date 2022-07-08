СЕЙЧАС +25°С
Пробки 6/10
usd 63.14
eur 64.13
Тема дняПохороны основателя крематория
Все новости
Все новости

Новосибирский астрофотограф сделал снимок Сатурна и редких серебристых облаков

На фото хорошо видны кольца вокруг планеты

83
Снимок удалось сделать примерно в 10 километрах от города

Снимок удалось сделать примерно в 10 километрах от города

Поделиться

Новосибирский астрофотограф Алексей Поляков сделал снимок Сатурна. Также ему удалось заснять редкие серебристые облака.

— Снимал примерно в 10 километрах от города между Раздольным и Гусиным бродом. Для съёмки планет важно качество атмосферы и высота над горизонтом, к сожалению, в Новосибирске стабильная атмосфера редко бывает, а высота Сатурна не блещет (на момент съёмки 23градуса) и до 2025 года он так и будет гулять внизу эклиптики, — объяснил Алексей корреспонденту НГС.

Также фотографу удалось снять на телефон большую группу серебристых облаков. Они находятся на высоте около 80 километров и считаются самыми высокими на Земле.

Природа образования таких облаков не изучена до конца

Природа образования таких облаков не изучена до конца

Поделиться

По словам астрофотографа, сейчас наступил благоприятный период для съемки Юпитера. В этом году Алексей планирует сделать фото этой планеты.

Ранее снимки серебристых облаков в Новосибирске удалось сделать астрофотографу Герману Маркову. Показываем, какими они были.

По теме

Сатурнастрономиясеребристые облака
  • ЛАЙК2
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2