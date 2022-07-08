Новосибирский астрофотограф сделал снимок Сатурна и редких серебристых облаков
На фото хорошо видны кольца вокруг планеты
Новосибирский астрофотограф Алексей Поляков сделал снимок Сатурна. Также ему удалось заснять редкие серебристые облака.
— Снимал примерно в 10 километрах от города между Раздольным и Гусиным бродом. Для съёмки планет важно качество атмосферы и высота над горизонтом, к сожалению, в Новосибирске стабильная атмосфера редко бывает, а высота Сатурна не блещет (на момент съёмки 23градуса) и до 2025 года он так и будет гулять внизу эклиптики, — объяснил Алексей корреспонденту НГС.
Также фотографу удалось снять на телефон большую группу серебристых облаков. Они находятся на высоте около 80 километров и считаются самыми высокими на Земле.
По словам астрофотографа, сейчас наступил благоприятный период для съемки Юпитера. В этом году Алексей планирует сделать фото этой планеты.
Ранее снимки серебристых облаков в Новосибирске удалось сделать астрофотографу Герману Маркову. Показываем, какими они были.