Над Новосибирском появились редкие серебристые облака — показываем фото

Ночью с 30 июня на 1 июля новосибирский астрофотограф сделал снимки серебристых облаков. Это редкое явление, которое можно наблюдать в Северном полушарии летом.

— Облака было видно сегодня ночью, я снял их в Ленинском районе в 00:00, может чуть-чуть позже. Второе фото сделано на длиннофокусный объектив, тут уже видна более подробная структура облаков, — рассказал Герман Марков НГС.

Ранее НГС рассказывал о серебристых облаках, которые также называют мезосферными. Они находятся на высоте порядка 80 километров и считаются самыми высокими на Земле. Солнце в это время года подсвечивает их снизу во время сумерек. Природа возникновения таких облаков до конца не изучена. Скорее всего, они состоят из мелких кристаллов льда, которые сконденсированы вокруг пылинок в атмосфере.