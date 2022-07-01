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Над Новосибирском появились редкие серебристые облака — показываем фото

Их можно наблюдать около месяца

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Облака было видно около полуночи

Облака было видно около полуночи

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Ночью с 30 июня на 1 июля новосибирский астрофотограф сделал снимки серебристых облаков. Это редкое явление, которое можно наблюдать в Северном полушарии летом.

— Облака было видно сегодня ночью, я снял их в Ленинском районе в 00:00, может чуть-чуть позже. Второе фото сделано на длиннофокусный объектив, тут уже видна более подробная структура облаков, — рассказал Герман Марков НГС.

Ранее НГС рассказывал о серебристых облаках, которые также называют мезосферными. Они находятся на высоте порядка 80 километров и считаются самыми высокими на Земле. Солнце в это время года подсвечивает их снизу во время сумерек. Природа возникновения таких облаков до конца не изучена. Скорее всего, они состоят из мелких кристаллов льда, которые сконденсированы вокруг пылинок в атмосфере.

Наблюдать за серебристыми облаками можно с конца мая до конца июля

Наблюдать за серебристыми облаками можно с конца мая до конца июля

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Позапрошлой ночью в Новосибирске была сильная гроза, ливень и град. Это явление попало на видео наших читателей. Посмотрите на эти завораживающие кадры в подборке НГС.

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