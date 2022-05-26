Более 12 миллионов рублей получила за год директор института философии и права СО РАН в Новосибирске

Руководители научно-исследовательских институтов СО РАН раскрыли доходы за 2021 год. Согласно опубликованным декларациям, самый удачный год выдался у директора института философии и права Марины Вольф.

Ее доход составил 12,187 миллиона рублей, в собственности у Вольф BMW X1, два земельных участка общей площадью 850 квадратов и две квартиры (121 и 29 квадратных метров). Директор института не замужем.