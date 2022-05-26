Более 12 миллионов рублей получила за год директор института философии и права СО РАН в Новосибирске
Руководители институтов Сибирского отделения академии наук опубликовали декларации за 2021 год
Руководители научно-исследовательских институтов СО РАН раскрыли доходы за 2021 год. Согласно опубликованным декларациям, самый удачный год выдался у директора института философии и права Марины Вольф.
Ее доход составил 12,187 миллиона рублей, в собственности у Вольф BMW X1, два земельных участка общей площадью 850 квадратов и две квартиры (121 и 29 квадратных метров). Директор института не замужем.
Второе место по доходам за директором института вычислительной математики Михаилом Марченко: 10,6 миллиона рублей. В собственности у него квартира площадью 72 квадратных метра. Супруга академика получила 588 тысяч рублей, в собственности у нее две квартиры. Семья не имеет автомобилей.
Тройку лидеров замыкает директор института теплофизики СО РАН Дмитрий Маркович с годовым доходом в 9,4 миллиона рублей. Его жена получила 695 тысяч рублей, в собственности Марковичей квартира в 147 квадратов. У академика в собственности автомобиль Audi A6, а у супруги — земельный участок площадью 1200 квадратных метров.
Также мы посмотрели, кто получил меньше всех.
Доход директора института почвоведения и агрохимии Вадима Андроханова составил в минувшем году 1,8 миллиона рублей. В собственности академика три квартиры и два дома (общая площадь — 275 квадратов) и два земельных участка в 20 тысяч квадратных метров. Андроханов указал в декларации автомобили УАЗ-469Б и Nissan X-Trail. Доход супруги ученого составил 209 тысяч рублей.
Самый низкий доход среди коллег у директора института систем информатики СО РАН Андрея Пальянова — 1,6 миллиона рублей. Совместно с супругой, получивший 260 тысяч рублей, они владеют квартирой в 62 квадрата и автомобилем Mitsubishi Outlander.
Ранее стало известно, что около 20 миллионов получил начальник департамента транспорта Новосибирска в 2021 году — в 4,5 раза больше мэра.