Нептун соединится с Солнцем — что это за явление и увидят ли его новосибирцы?

13 марта произойдет соединение Нептуна с Солнцем. НГС поговорил с сотрудником Большого новосибирского планетария Олегом Кашиным, чтобы выяснить, что представляет собой это явление.
— Соединением называют конфигурацию небесных светил, при которой они в ходе своего движения по небесной сфере оказываются на одном меридиане, по-другому — на небесной сфере одно над другим. В случае соединения Нептуна с Солнцем планета будет в полдень (по новосибирскому времени. — Прим. ред.) находиться на одной вертикальной линии (меридиане) с центром солнечного диска и будет не видна для наблюдателя по причине яркости этого диска, — объяснил специалист.
По словам Кашина, момент соединения можно было бы увидеть только при полной фазе солнечного затмения.
Как сообщает Виктория Дамм, специалист учебно-научного центра «Планетарий» при СГУГиТ, в марте любители астрономии могут наблюдать за Ураном, который появляется на небе вечером и после полуночи уходит за горизонт. Для этого понадобится бинокль или телескоп. Невооруженным глазом по утрам видна Венера — «утренняя звезда».
В 2020 году Юпитер и Сатурн сблизились впервые за 20 лет. На небе они выглядели так, будто слились в одну точку.