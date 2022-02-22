В небе над Новосибирском заметили светящийся объект — что это такое?

21 февраля в небе над Новосибирском заметили светящийся объект, который неподвижно находился на месте. Сотрудник Большого новосибирского планетария Олег Кашин объяснил НГС, что это такое.

— Я наблюдал в небе сильное свечение, какой-то непонятный объект, точно не самолет. Судя по размерам, объект на звезду не похож, да и кроме него звезд нет. Стоит на месте и не движется, — написал подписчик в сообществе «АСТ-54» во «ВКонтакте».



Как пояснил Олег Кашин, судя по цвету неба, объект, который заметил подписчик — Венера. По утрам ее можно заметить на юго-востоке.