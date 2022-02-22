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В небе над Новосибирском заметили светящийся объект — что это такое?

Белая точка не двигалась с места

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Судя по цвету неба, объект появился на юго-востоке

Судя по цвету неба, объект появился на юго-востоке

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21 февраля в небе над Новосибирском заметили светящийся объект, который неподвижно находился на месте. Сотрудник Большого новосибирского планетария Олег Кашин объяснил НГС, что это такое.

— Я наблюдал в небе сильное свечение, какой-то непонятный объект, точно не самолет. Судя по размерам, объект на звезду не похож, да и кроме него звезд нет. Стоит на месте и не движется, — написал подписчик в сообществе «АСТ-54» во «ВКонтакте».

Как пояснил Олег Кашин, судя по цвету неба, объект, который заметил подписчик — Венера. По утрам ее можно заметить на юго-востоке.

— Условия для ее наблюдения улучшаются до 20 марта, это значит, что она становится ярче и наблюдать ее будем дольше, — сообщил сотрудник планетария.

Ранее НГС писал о том, что сезон наблюдения за Венерой начался в октябре. С 9 января планета стала видна на утреннем небе.

Другое явление, которое регулярно замечают новосибирцы — «световые столбы», которые появляются в мороз. Они напоминают лучи света, направленные от земли в небо. Астроном объяснил, что это такое.

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Венераастрономияпланета
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