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В Новосибирске скончался известный математик Юрий Решетняк

Ему было 92 года

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Большую часть жизни ученый работал в Новосибирске

Большую часть жизни ученый работал в Новосибирске

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В Новосибирске скончался Юрий Григорьевич Решетняк, доктор физико-математических наук, руководитель научного направления Института математики Сибирского отделения Российской академии наук. Ему было 92 года.

О смерти ученого сообщил математик, доктор физико-математических наук, профессор Семён Кутателадзе.

— 17 декабря 2021 г. ушел из жизни Юрий Григорьевич Решетняк. Его научное творчество отличают высокая требовательность к себе и к своим ученикам. Ученый по убеждениям шире узких рамок специализации, противник любых нарушений академических принципов свободы и непредвзятости, непримиримый враг лженауки. Юрий Григорьевич Решетняк всегда защищал учителей, предшественников, учеников и сотрудников от преследований и клеветы, невзирая ни на какие внешние обстоятельства, — пишет Семён Кутателадзе в своем посте на странице в Facebook.

По данным сайта Института математики СО РАН, Юрий Григорьевич окончил Ленинградский государственный университет. В 1954 году защитил кандидатскую диссертацию, в 1957 году переехал в Новосибирск. В 1960 году он защитил докторскую. В 1980 году ему присвоили звание «Заслуженный деятель науки», в 1999 году наградили орденом за заслуги перед Отечеством II степени.

Редакция НГС приносит соболезнования родным, близким, коллегам и ученикам Юрия Григорьевича.

В начале декабря в Новосибирске скончался профессор Игорь Корапчинский, возглавлявший Ботанический сад СО РАН. Родственники уточнили, что смерть наступила от естественных причин.

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