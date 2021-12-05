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В Новосибирске умер известный ученый Игорь Коропачинский. Он возглавлял ботанический сад СО РАН

Профессору было 93 года

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Игорь Коропачинский внес огромный вклад в изучение растительного мира Сибири

Игорь Коропачинский внес огромный вклад в изучение растительного мира Сибири

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Сегодня, 5 декабря, в возрасте 93 лет умер академик РАН, профессор Игорь Коропачинский. Информацию подтвердили родственники академика, уточнив, что смерть наступила ввиду естественных причин, связанных с его почтенным возрастом.

С 1983 по 2000 годы Игорь Юрьевич возглавлял Центральный сибирский ботанический сад СО РАН, многие годы был председателем Совета ботанических садов Сибири и Дальнего Востока, внес огромный вклад в изучение растительного мира Сибири. Под его руководством было исследовано множество родов древесных растений Сибири и Дальнего Востока.

— Игорь Юрьевич является вдохновителем и создателем двух знаменитых дендропарков в красноярском и новосибирском Академгородках. Коллекции живых древесных растений, созданные в Красноярске и Новосибирске, многие годы служат базой для всесторонних научных экспериментов и практического применения, являются национальным достоянием, — говорится в официальном сообщении.

Прощание с Игорем Коропачинским пройдет во вторник, 7 декабря, в Новосибирском крематории (улица Военторговская, 4/1) в 13:00.

Для желающих проститься будет организован выезд на автобусе от Ботанического Сада СО РАН (улица Золотодолинская, 101) в 10:30 и от Президиума СО РАН (проспект ак. Лаврентьева, 17) в 11:00.

Этим летом в Новосибирске умер всемирно известный ученый Вячеслав Седельников. Ему было 80 лет.

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