Вирусолога Сергея Нетесова наградили за заслуги перед Новосибирской областью

Новосибирский вирусолог Сергей Нетесов получил знак отличия «За заслуги перед Новосибирской областью». Торжественное вручение наград состоялось 14 декабря в правительстве региона. Награды вручили губернатор Новосибирской области Андрей Травников и председатель Законодательного собрания региона Андрей Шимкив. Всего за заслуги перед страной и регионом были отмечены 47 человек.
— В Год науки и технологий нельзя не отметить вклад наших ученых, которые сегодня абсолютно заслуженно получат награды. Считаю, что Сергеем Викторовичем Нетесовым была сделана очень важная работа в период, когда мы все нуждались в информации о новом заболевании. Очень важно было донести достоверную информацию, успокоить новосибирцев, и Сергей Викторович выполнял эту миссию, — сказал губернатор региона Андрей Травников.
Ученый в разговоре с корреспондентом НГС сообщил, что не смог лично присутствовать на награждении, поскольку в это время читал лекции.
— Я веду научную деятельность, не рассчитывая на награды. Но, разумеется, мне очень приятно, что мой труд отмечен на столь высоком уровне, — сказал вирусолог.
Нетесов Сергей Викторович — заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии факультета естественных наук федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет», доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент Российской академии наук.
Вирусолог ведет активную просветительскую деятельность. Почитайте, что ученый говорит о причинах очередного подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией.
Согласно закону Новосибирской области от 15.12.2007 г.