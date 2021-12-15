Вирусолога Сергея Нетесова наградили за заслуги перед Новосибирской областью

Новосибирский вирусолог Сергей Нетесов получил знак отличия «За заслуги перед Новосибирской областью». Торжественное вручение наград состоялось 14 декабря в правительстве региона. Награды вручили губернатор Новосибирской области Андрей Травников и председатель Законодательного собрания региона Андрей Шимкив. Всего за заслуги перед страной и регионом были отмечены 47 человек.

— В Год науки и технологий нельзя не отметить вклад наших ученых, которые сегодня абсолютно заслуженно получат награды. Считаю, что Сергеем Викторовичем Нетесовым была сделана очень важная работа в период, когда мы все нуждались в информации о новом заболевании. Очень важно было донести достоверную информацию, успокоить новосибирцев, и Сергей Викторович выполнял эту миссию, — сказал губернатор региона Андрей Травников.