15 декабря среда
СЕЙЧАС -23°С
Пробки 0/10
usd 73.47
eur 82.83
Тема дняКоммунальную аварию в Кировском районе устранили
Все новости
Все новости

Вирусолога Сергея Нетесова наградили за заслуги перед Новосибирской областью

Ученый не смог лично присутствовать на награждении, поскольку в это время читал лекции

98
2Обсудить

Поделиться

Вирусолог ведет активную просветительскую деятельность

Вирусолог ведет активную просветительскую деятельность

Поделиться

Новосибирский вирусолог Сергей Нетесов получил знак отличия «За заслуги перед Новосибирской областью». Торжественное вручение наград состоялось 14 декабря в правительстве региона. Награды вручили губернатор Новосибирской области Андрей Травников и председатель Законодательного собрания региона Андрей Шимкив. Всего за заслуги перед страной и регионом были отмечены 47 человек.

— В Год науки и технологий нельзя не отметить вклад наших ученых, которые сегодня абсолютно заслуженно получат награды. Считаю, что Сергеем Викторовичем Нетесовым была сделана очень важная работа в период, когда мы все нуждались в информации о новом заболевании. Очень важно было донести достоверную информацию, успокоить новосибирцев, и Сергей Викторович выполнял эту миссию, — сказал губернатор региона Андрей Травников.

Ученый в разговоре с корреспондентом НГС сообщил, что не смог лично присутствовать на награждении, поскольку в это время читал лекции.

— Я веду научную деятельность, не рассчитывая на награды. Но, разумеется, мне очень приятно, что мой труд отмечен на столь высоком уровне, — сказал вирусолог.

Нетесов Сергей Викторович — заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии факультета естественных наук федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет», доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент Российской академии наук.

Вирусолог ведет активную просветительскую деятельность. Почитайте, что ученый говорит о причинах очередного подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Согласно закону Новосибирской области от 15.12.2007 г. N 172-ОЗ «О наградах Новосибирской области», знаком отличия «За заслуги перед Новосибирской областью» награждаются граждане за выдающиеся достижения, направленные на обеспечение развития Новосибирской области в сфере экономики, производства, науки, техники, культуры, физической культуры и спорта, искусства, образования, здравоохранения, укрепление законности, правопорядка и общественной безопасности, а также за благотворительную и общественную деятельность однократно. Гражданам, награжденным знаком отличия «За заслуги перед Новосибирской областью», вручается удостоверение к нему и выплачивается денежное вознаграждение в размере сорока тысяч рублей без учета налога на доходы физических лиц.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

наградавирусолог
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter