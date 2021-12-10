Над Новосибирском пронесется метеорный поток Геминиды — за час можно увидеть сотни падающих звезд

В небе над Новосибирском можно будет увидеть максимум метеорного потока Геминиды. Он состоится днем 14 декабря, но удобнее всего наблюдать за звездопадом в ночь на 15 декабря.



Вылетающие метеоры будут видны рядом со звездой Кастор, которая находится в созвездии Близнецов. Оно находится в южной части неба. Чтобы найти нужную звезду, можно использовать специальные приложения.

— В отличие от большинства других метеорных потоков, прародителем Геминид является объект, открытый в 1983 году и названый 3200 Фаэтон. Он не является кометой, так как у него нет ни комы (облако из пыли и газа, окружающее ядро кометы, «кома» и «ядро» образуют «голову» кометы), ни хвоста. Астрономы относят его к объектам, которые представляют собой нечто среднее между астероидами и кометами, — сообщил НГС сотрудник Большого новосибирского планетария Олег Кашин.