К Новосибирску приближается ноябрьский звездопад — где за ним наблюдать

В небе над Новосибирском начнется звездопад Леониды
6 ноября в небе над Новосибирском начнется метеорный поток Леониды. Лучше всего его будет видно ночью 17 ноября.
— Родоначальница потока — комета Темпеля — Туттля. Он возникает всякий раз, когда наша планета проходит через шлейф частиц, выпавших из этой кометы. Мельчайшие частицы, размером с песчинку, сгорают в земной атмосфере, образуя метеоры. Несмотря на то, что поток начинается 6 ноября и продлится до 30 ноября, наибольшее впечатление он сможет произвести в ночь на 17 ноября в канун максимума активности, — сообщил НГС сотрудник Большого новосибирского планетария Олег Кашин.
Место, откуда будут вылетать падающие звезды, находится в созвездии Льва, звезды в котором расположены в форме трапеции. Из-за этого поток и получил свое название. Астроном рекомендует наблюдать за Леонидами за городом, где небо не засвечено. Среднее количество метеоров, вылетающих в час во время звездопада, — 15.
— После часа ночи созвездие Льва начнет восходить в небо. Чем выше созвездие окажется в небе, тем большее количество метеоров можно наблюдать. Наилучшие условия для наблюдения окажутся в предутренние часы. Лунный свет не скроет метеоры, так как Луна будет находиться в противоположной части горизонта в юго-западном направлении, — уточнил Олег Кашин.
Желающие увидеть звездопад могут воспользоваться специальными приложениями-путеводителями по звездному небу, чтобы было проще найти созвездие. Стоит учесть, что наблюдению могут помешать облака.
В прошлом году метеорный поток Леониды можно было наблюдать в ночь с 17 на 18 ноября.
В конце октября в Новосибирске начался сезон наблюдения за Венерой. Летом и в начале осени планету было не видно на небе. Рассказываем, сколько это продлится.