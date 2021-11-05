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К Новосибирску приближается ноябрьский звездопад — где за ним наблюдать

Пик метеорного потока Леониды приходится на вторую половину месяца

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За звездопадом лучше наблюдать за городом

За звездопадом лучше наблюдать за городом

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В небе над Новосибирском начнется звездопад Леониды

6 ноября в небе над Новосибирском начнется метеорный поток Леониды. Лучше всего его будет видно ночью 17 ноября.

— Родоначальница потока — комета Темпеля — Туттля. Он возникает всякий раз, когда наша планета проходит через шлейф частиц, выпавших из этой кометы. Мельчайшие частицы, размером с песчинку, сгорают в земной атмосфере, образуя метеоры. Несмотря на то, что поток начинается 6 ноября и продлится до 30 ноября, наибольшее впечатление он сможет произвести в ночь на 17 ноября в канун максимума активности, — сообщил НГС сотрудник Большого новосибирского планетария Олег Кашин.

Место, откуда будут вылетать падающие звезды, находится в созвездии Льва, звезды в котором расположены в форме трапеции. Из-за этого поток и получил свое название. Астроном рекомендует наблюдать за Леонидами за городом, где небо не засвечено. Среднее количество метеоров, вылетающих в час во время звездопада, — 15.

— После часа ночи созвездие Льва начнет восходить в небо. Чем выше созвездие окажется в небе, тем большее количество метеоров можно наблюдать. Наилучшие условия для наблюдения окажутся в предутренние часы. Лунный свет не скроет метеоры, так как Луна будет находиться в противоположной части горизонта в юго-западном направлении, — уточнил Олег Кашин.

Желающие увидеть звездопад могут воспользоваться специальными приложениями-путеводителями по звездному небу, чтобы было проще найти созвездие. Стоит учесть, что наблюдению могут помешать облака.

В прошлом году метеорный поток Леониды можно было наблюдать в ночь с 17 на 18 ноября.

В конце октября в Новосибирске начался сезон наблюдения за Венерой. Летом и в начале осени планету было не видно на небе. Рассказываем, сколько это продлится.

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