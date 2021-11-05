К Новосибирску приближается ноябрьский звездопад — где за ним наблюдать

6 ноября в небе над Новосибирском начнется метеорный поток Леониды. Лучше всего его будет видно ночью 17 ноября.

— Родоначальница потока — комета Темпеля — Туттля. Он возникает всякий раз, когда наша планета проходит через шлейф частиц, выпавших из этой кометы. Мельчайшие частицы, размером с песчинку, сгорают в земной атмосфере, образуя метеоры. Несмотря на то, что поток начинается 6 ноября и продлится до 30 ноября, наибольшее впечатление он сможет произвести в ночь на 17 ноября в канун максимума активности, — сообщил НГС сотрудник Большого новосибирского планетария Олег Кашин.