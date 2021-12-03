Рак можно победить бешенством? Ученый из Новосибирска выпустил лекцию о лечении онкозаболеваний

На официальном канале Новосибирского государственного университета на YouTube вышла видеолекция ученого Сергея Нетёсова о современном лечении раковых заболеваний. Он уделил особое внимание вирусам, которые могут убивать раковые клетки.



В начале ролика Сергей Нетёсов рассказал об основных методах лечения раковых заболеваний: это хирургическое удаление опухолей, химиотерапия и методы разрушения опухоли с помощью радиации.

— Эти методы применяются давно, но они далеко не во всех случаях эффективны, поэтому сейчас продолжают разрабатываться новые методы лечения опухолей, — сказал ученый.