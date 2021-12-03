Рак можно победить бешенством? Ученый из Новосибирска выпустил лекцию о лечении онкозаболеваний

На официальном канале Новосибирского государственного университета на YouTube вышла видеолекция ученого Сергея Нетёсова о современном лечении раковых заболеваний. Он уделил особое внимание вирусам, которые могут убивать раковые клетки.
В начале ролика Сергей Нетёсов рассказал об основных методах лечения раковых заболеваний: это хирургическое удаление опухолей, химиотерапия и методы разрушения опухоли с помощью радиации.
— Эти методы применяются давно, но они далеко не во всех случаях эффективны, поэтому сейчас продолжают разрабатываться новые методы лечения опухолей, — сказал ученый.
Затем Сергей Нетёсов привел данные по основным причинам смертности в Японии (онкозаболевания), США и Китае (сердечно-сосудистые заболевания). В России основной причиной смертности последние 16 лет также остаются сердечно-сосудистые заболевания, отметил Нетёсов. Онкозаболевания стоят на втором месте, при этом за 16 лет этот показатель подрос.
После ученый рассказал о том, как появились онколитические вирусы. Первые случаи уменьшения и даже исчезновения опухолей после инфекционных заболеваний описали еще в 1895–1910 годах.
— Кроме того, в эти годы выяснилось, что при экстренной вакцинации людей против бешенства у онкобольных также иногда уменьшались размеры опухолей или вовсе пропадали. Это было отмечено как феномен, потому что потом уже были случаи намеренного введения вакцины против бешенства, но, как выяснилось, никаких корреляций получено не было, — объяснил Нетёсов.
Сейчас, по словам Сергея Нетёсова, онколитические вирусы работают так: на первом этапе внедрения в опухоль они вызывают разрушение раковых клеток.
— Дальше начинает работать второй путь. Он заключается в том, что вирус стимулирует иммунитет против раковых клеток. Тогда сам организм начинает бороться против раковых клеток, — рассказал вирусолог.
В последние 20 лет изучение свойств онколитических вирусов интенсивно развивается, в том числе их разработкой занимаются новосибирские ученые в Лаборатории бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии НГУ.
Полную версию лекции можно посмотреть на YouTube.
В октябре Сергей Нетёсов выпустил лекцию о ситуации с коронавирусом в России и мире. Особое внимание лектор уделил вакцинации.