В Новосибирске скончалась известный ученый-химик Тамара Андрушкевич

19 ноября в Новосибирске скончалась известный ученый-химик, доктор химических наук Тамара Андрушкевич. Ей было 84 года.
Тамара Витальевна основала целое направление в области гетерогенного окислительного катализа и разработала технологии, не имеющие мировых аналогов.
Тамара Андрушкевич родилась в 1937 году в Курске, во время войны семья эвакуировалась из города. Окончила Московский институт тонкой химической технологии и сразу отправилась работать в Институт катализа имени
Соболезнования родным Тамары Андрушкевич высказал и мэр города Анатолий Локоть:
— Ушла из жизни Тамара Витальевна Андрушкевич — ученый всероссийского масштаба, выдающийся исследователь, автор более 200 научных публикаций, 20 российских и зарубежных патентов, талантливый наставник, искренний и неравнодушный человек. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Тамары Витальевны, ее коллегам, соратникам и ученикам. Это невосполнимая утрата! — процитировала слова Локтя пресс-служба мэрии.
Редакция НГС также выражает соболезнования близким Тамары Андрушкевич.
В июле в Новосибирске умер один из ведущих в мире специалистов в области геоботаники и экологии — Вячеслав Петрович Седельников. Ему было 80 лет.