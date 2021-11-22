В Новосибирске скончалась известный ученый-химик Тамара Андрушкевич

19 ноября в Новосибирске скончалась известный ученый-химик, доктор химических наук Тамара Андрушкевич. Ей было 84 года.

Тамара Витальевна основала целое направление в области гетерогенного окислительного катализа и разработала технологии, не имеющие мировых аналогов.