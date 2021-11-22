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В Новосибирске скончалась известный ученый-химик Тамара Андрушкевич

Тамара Андрушкевич основала целое направление в химии катализа

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Тамара Витальевна родилась в Курске, но сразу после института поехала работать в только что построенный Академгородок

Тамара Витальевна родилась в Курске, но сразу после института поехала работать в только что построенный Академгородок

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19 ноября в Новосибирске скончалась известный ученый-химик, доктор химических наук Тамара Андрушкевич. Ей было 84 года.

Тамара Витальевна основала целое направление в области гетерогенного окислительного катализа и разработала технологии, не имеющие мировых аналогов.

Тамара Андрушкевич родилась в 1937 году в Курске, во время войны семья эвакуировалась из города. Окончила Московский институт тонкой химической технологии и сразу отправилась работать в Институт катализа имени Г. К. Борескова СО РАН в Новосибирске. Там она проработала всю жизнь. Автор логотипа Института катализа, украшающего фасад здания и находящегося на официальных документах Института.

Соболезнования родным Тамары Андрушкевич высказал и мэр города Анатолий Локоть:

— Ушла из жизни Тамара Витальевна Андрушкевич — ученый всероссийского масштаба, выдающийся исследователь, автор более 200 научных публикаций, 20 российских и зарубежных патентов, талантливый наставник, искренний и неравнодушный человек. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Тамары Витальевны, ее коллегам, соратникам и ученикам. Это невосполнимая утрата! — процитировала слова Локтя пресс-служба мэрии.

Редакция НГС также выражает соболезнования близким Тамары Андрушкевич.

В июле в Новосибирске умер один из ведущих в мире специалистов в области геоботаники и экологии — Вячеслав Петрович Седельников. Ему было 80 лет.

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