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Новосибирский астрофотограф сделал снимки полутеневого лунного затмения — показываем кадры

В городе можно было увидеть последнюю стадию этого явления

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На снимок попали здания правого берега

На снимок попали здания правого берега

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Новосибирский астрофотограф опубликовал снимки лунного затмения

Вчера, 19 ноября, в небе над Новосибирском можно было заметить одну из фаз лунного затмения. Ее смог запечатлеть астрофотограф Герман Марков.

— Полутеневую фазу, когда для теоретического наблюдателя на Луне Земля закрывает лишь часть Солнца, удалось снять. Некоторое затенение Луны сверху справа от центра на снимках — и есть то самое полутеневое затмение, — написал Герман на своей странице в Instagram.

Фотограф пояснил НГС, что делал снимки, находясь на левом берегу. Поэтому в кадр попали здания правобережной части Новосибирска.

Сверху справа на Луне видно небольшую тень

Сверху справа на Луне видно небольшую тень

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По данным специалиста учебно-научного центра «Планетарий» Виктории Дамм, это лунное затмение стало единственным в этом году, которое можно было увидеть с территории России.

— Теневое затмение с начала до конца было видно в Дальневосточном федеральном округе в вечернее время. Наибольшая фаза затмения могла также наблюдаться в забайкальских регионах, а окончание затмения — в центральной, восточной и северной Сибири, — объясняет специалист.

В Новосибирске Луна взошла в 17:19, в конце частной фазы затмения. Оно полностью закончилось в 17:48.

В конце октября, к Хеллоуину, Герман Марков сделал снимок туманности, которая напоминает голову ведьмы. Посмотрите, что из этого получилось.

10 июня над Новосибирском можно было увидеть частичное солнечное затмение. Мы показывали пять кадров этого явления.

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астрономиязатмениелуна
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