Новосибирский астрофотограф сделал снимки полутеневого лунного затмения — показываем кадры

Новосибирский астрофотограф опубликовал снимки лунного затмения
Вчера, 19 ноября, в небе над Новосибирском можно было заметить одну из фаз лунного затмения. Ее смог запечатлеть астрофотограф Герман Марков.
— Полутеневую фазу, когда для теоретического наблюдателя на Луне Земля закрывает лишь часть Солнца, удалось снять. Некоторое затенение Луны сверху справа от центра на снимках — и есть то самое полутеневое затмение, — написал Герман на своей странице в Instagram.
Фотограф пояснил НГС, что делал снимки, находясь на левом берегу. Поэтому в кадр попали здания правобережной части Новосибирска.
По данным специалиста учебно-научного центра «Планетарий» Виктории Дамм, это лунное затмение стало единственным в этом году, которое можно было увидеть с территории России.
— Теневое затмение с начала до конца было видно в Дальневосточном федеральном округе в вечернее время. Наибольшая фаза затмения могла также наблюдаться в забайкальских регионах, а окончание затмения — в центральной, восточной и северной Сибири, — объясняет специалист.
В Новосибирске Луна взошла в 17:19, в конце частной фазы затмения. Оно полностью закончилось в 17:48.
В конце октября, к Хеллоуину, Герман Марков сделал снимок туманности, которая напоминает голову ведьмы. Посмотрите, что из этого получилось.
10 июня над Новосибирском можно было увидеть частичное солнечное затмение. Мы показывали пять кадров этого явления.