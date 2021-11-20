Новосибирский астрофотограф сделал снимки полутеневого лунного затмения — показываем кадры

Вчера, 19 ноября, в небе над Новосибирском можно было заметить одну из фаз лунного затмения. Ее смог запечатлеть астрофотограф Герман Марков.

— Полутеневую фазу, когда для теоретического наблюдателя на Луне Земля закрывает лишь часть Солнца, удалось снять. Некоторое затенение Луны сверху справа от центра на снимках — и есть то самое полутеневое затмение, — написал Герман на своей странице в Instagram.

Фотограф пояснил НГС, что делал снимки, находясь на левом берегу. Поэтому в кадр попали здания правобережной части Новосибирска.