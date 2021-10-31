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Новосибирский астрофотограф к Хеллоуину снял туманность, которая напоминает голову ведьмы

Ему пришлось провести за работой больше трех часов

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Силуэт хорошо видно на этом фото

Силуэт хорошо видно на этом фото

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Новосибирский астрофотограф снял туманность Голова Ведьмы

Новосибирский астрофотограф Герман Марков опубликовал снимок туманности Голова Ведьмы на фоне комплекса туманностей в Орионе.

— Скоро Хеллоуин. Кто-то готовит тыквы, кто-то готовит наряды, а я фотографирую ведьм. В центре снимка яркая звезда Ригель — часть созвездия Ориона, одна из ярчайших звезд неба. Ее без труда легко обнаружить даже в городе.

Выбор направления выезда для съемки данного объекта оказался не самым удачным. Туманность наблюдается у нас в южной части неба, но по югу была достаточно сильная засветка. До выезда надеялся, что ее влияние не будет столь велико. Планировал вытянуть чуть больше туманностей по фону, чем получилось. Поэтому этот снимок планирую еще дополнять, — рассказал корреспонденту НГС Герман Марков.

В центре снимка яркая звезда Ригель — часть созвездия Ориона, одна из ярчайших звезд неба

В центре снимка яркая звезда Ригель — часть созвездия Ориона, одна из ярчайших звезд неба

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Снять туманность было непросто. Для этого астрофотограф выехал на север из города примерно на 80–100 километров в сторону Томской области.

— Всю ночь снимал до рассвета. До двух часов мешала луна. И три с лишним часа снимал. Такие фото делаются не одним снимком, а серией, чтобы уменьшить влияние шума. Затем кадры складываются. Сложнее всего — это угадать с погодой, — добавил Герман Марков.

Фото получилось наложением нескольких кадров

Фото получилось наложением нескольких кадров

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В августе Герман Марков сделал снимки туманности Гантель, которая находится в 1000 световых лет от Земли. Туманность Гантель находится в созвездии Лисички.

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астрофотографтуманность
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