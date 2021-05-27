Новосибирская девятиклассница получила 1200 долларов за исследование вулканов — как она их потратит

Влада Шевченко из ФМШ получила 1200 долларов как специальный приз в международном конкурсе Regeneron ISEF 2021. 16-летняя девушка уже второй год изучает лавовод Луч-2 Толбачанского дола на Камчатке. Для этого девушка ездила в трехнедельную экспедицию на полуостров и создавала макеты лавовода из воска.



— Работу я начала делать в марте — апреле 2020-го, чтобы подать на конкурс «Ученые будущего». В октябре и в ноябре был очный этап конкурса, но в том году он был дистанционный, — рассказала Влада.

