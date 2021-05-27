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Новосибирская девятиклассница получила 1200 долларов за исследование вулканов — как она их потратит

Девушка провела три недели на Камчатке ради результатов

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Девушка учится в 9-м классе СУНЦ НГУ

Девушка учится в 9-м классе СУНЦ НГУ

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Девятиклассница выиграла 1200 долларов за изучение лавовода на Камчатке

Влада Шевченко из ФМШ получила 1200 долларов как специальный приз в международном конкурсе Regeneron ISEF 2021. 16-летняя девушка уже второй год изучает лавовод Луч-2 Толбачанского дола на Камчатке. Для этого девушка ездила в трехнедельную экспедицию на полуостров и создавала макеты лавовода из воска.

— Работу я начала делать в марте — апреле 2020-го, чтобы подать на конкурс «Ученые будущего». В октябре и в ноябре был очный этап конкурса, но в том году он был дистанционный, — рассказала Влада.

Девушка выиграла в своей секции «Науки о Земле и окружающей среде», а потом прошла в суперфинал конкурса «Ученых будущего». Для финала девушка подготовила тезисы своей работы на английском языке.

— В своем исследовании Влада Шевченко рассматривает вопрос о том, как в горячей и жидкой лаве могут возникать пустые пространства — лавовые трубы. Используя обычный парафин, Влада смоделировала формирование лавовых труб, — рассказали в пресс-службе СУНЦ НГУ.

Идея исследовать вулканы у девочки появилась, когда она ездила в различные экспедиции с преподавателями. Девушка занимается в клубе геологов с третьего класса. Каждое лето участники клуба отправляются в исследовательское путешествие. На Камчатку Влада ездила в составе клуба.

— Самое большое впечатление от всех экспедиций: вулканы и активный вулканизм. В принципе проблема неизученности пещер тоже заинтересовала, так как сейчас это достаточно перспективное направление. Сейчас активно развиваются космические исследования. Недавно в 2020 году вышла статья, что на поверхности Марса и Луны найдены похожие на лавовые пещеры образования. В совокупности всё это стало интересным для проведения исследования. Я планирую дальше изучать вулканы. Возможно, поменяю тему исследования, но в целом хочу остаться в этой области, — рассказала Влада.

Выигранные 1200 долларов (около 90 тысяч рублей) девушка тратить не собирается. Она хочет положить их на сберегательный счет.

— Может быть, они понадобятся для дальнейших исследований. Или на какое-нибудь путешествие придется тратить, — рассказала Влада.

Напомним, что недавно в Новосибирске была громкая история, связанная с зарплатами ученых. Тогда одна из сотрудниц СО РАН пожаловалась президенту на низкий оклад. После этого сотрудник Академии наук рассказал НГС, из чего на самом деле строится зарплата ученых.

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ФМШдетинаука
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