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«Небо не обещало красивых кадров»: новосибирец смог запечатлеть огромную Луну

Вечером 26 мая полнолуние совпало с близким расположением Луны по отношению к Земле

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Луна приблизилась максимально близко к Земле

Луна приблизилась максимально близко к Земле

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Новосибирец сфотографировал огромную Луну 26 мая 2021 года

Над Новосибирском последние несколько ночей наблюдается необычно большая Луна. В этом году совпали два небесных явления: полнолуние и максимально близкое прохождение Луны от Земли — суперлуние. Новосибирец Руслан Рахимчанов сфотографировал огромную луну в ночь с 26 на 27 мая.

О необычном явлении Руслан узнал из материала НГС и решил запечатлеть суперлуние.

— У меня есть большой телеобъектив, с хорошим фокусом и расстоянием, которое позволяет неплохо увеличивать объекты. Я Луну часто фотографирую. Вечером подготовил и установил свое фотооборудование для фотосъемки Луны, правда, небо не обещало красивых кадров, так как были тучи и облака, но позже небо стало ясным, и повезло сфотографировать крупную Луну, — рассказал Руслан.

Новосибирец фотографировал Луну на пляже

Новосибирец фотографировал Луну на пляже

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Фотографировал новосибирец с набережной ОбьГЭС. Он сказал, что необычные размеры Луны можно было заметить и невооруженным взглядом, но с помощью телескопа она завораживала.

— Суперлунием называют совпадение момента наступления полнолуния (или новолуния) с моментом наибольшего сближения Луны и Земли. Если совпадение произошло в полнолуние, то можно заметить увеличение лунного диска, — рассказала НГС специалист учебно-научного центра «Планетарий» Виктория Дамм.

Самое близкое расстояние Луна достигла 26 мая в 08:53 утра — 357 309 км. Полнолуние же началось в 18:15 26 мая.

Руслан Рахимчанов не первый раз сфотографировал необычное небесное явление. В 2020 году он запечатлел прохождение Венеры на фоне скопления Плеяд.

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Луназвездыкосмос
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