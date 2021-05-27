«Небо не обещало красивых кадров»: новосибирец смог запечатлеть огромную Луну

Над Новосибирском последние несколько ночей наблюдается необычно большая Луна. В этом году совпали два небесных явления: полнолуние и максимально близкое прохождение Луны от Земли — суперлуние. Новосибирец Руслан Рахимчанов сфотографировал огромную луну в ночь с 26 на 27 мая .



О необычном явлении Руслан узнал из материала НГС и решил запечатлеть суперлуние.

— У меня есть большой телеобъектив, с хорошим фокусом и расстоянием, которое позволяет неплохо увеличивать объекты. Я Луну часто фотографирую. Вечером подготовил и установил свое фотооборудование для фотосъемки Луны, правда, небо не обещало красивых кадров, так как были тучи и облака, но позже небо стало ясным, и повезло сфотографировать крупную Луну, — рассказал Руслан.