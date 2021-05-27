«Небо не обещало красивых кадров»: новосибирец смог запечатлеть огромную Луну

Новосибирец сфотографировал огромную Луну 26 мая 2021 года
Над Новосибирском последние несколько ночей наблюдается необычно большая Луна. В этом году совпали два небесных явления: полнолуние и максимально близкое прохождение Луны от Земли — суперлуние. Новосибирец Руслан Рахимчанов сфотографировал огромную луну в ночь с 26 на
О необычном явлении Руслан узнал из материала НГС и решил запечатлеть суперлуние.
— У меня есть большой телеобъектив, с хорошим фокусом и расстоянием, которое позволяет неплохо увеличивать объекты. Я Луну часто фотографирую. Вечером подготовил и установил свое фотооборудование для фотосъемки Луны, правда, небо не обещало красивых кадров, так как были тучи и облака, но позже небо стало ясным, и повезло сфотографировать крупную Луну, — рассказал Руслан.
Фотографировал новосибирец с набережной ОбьГЭС. Он сказал, что необычные размеры Луны можно было заметить и невооруженным взглядом, но с помощью телескопа она завораживала.
— Суперлунием называют совпадение момента наступления полнолуния (или новолуния) с моментом наибольшего сближения Луны и Земли. Если совпадение произошло в полнолуние, то можно заметить увеличение лунного диска, — рассказала НГС специалист учебно-научного центра «Планетарий» Виктория Дамм.
Самое близкое расстояние Луна достигла
Руслан Рахимчанов не первый раз сфотографировал необычное небесное явление. В 2020 году он запечатлел прохождение Венеры на фоне скопления Плеяд.