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Над Новосибирском взойдет огромная Луна — она подойдет к Земле максимально близко в этом году

Момент сближения совпадает с полнолунием

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Восход Луны будет впечатляющим

Восход Луны будет впечатляющим

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В небе над Новосибирском начнется суперлуние

Завтра, 26 мая, над Новосибирском можно будет наблюдать суперлуние. Увидеть восход почти полной Луны можно будет уже сегодня вечером.

— Суперлунием называют совпадение момента наступления полнолуния (или новолуния) с моментом наибольшего сближения Луны и Земли. Если совпадение произошло в полнолуние, то можно заметить увеличение лунного диска, — рассказала НГС специалист учебно-научного центра «Планетарий» Виктория Дамм.

26 мая спутник приблизится к Земле на расстояние в 357 309 км в 08:53. Полнолуние начнется в 18:15. По словам специалиста, Луна будет выглядеть немного ярче и больше, чем обычно. Это связано с тем, что новолуние начнется вскоре после сближения с Землей.

— Так как Луна проходит перигей утром 26 мая, 25 мая вечером восход почти полной Луны также будет впечатляющим, — добавила Виктория Дамм.

В прошлый раз Луна приближалась к Земле на минимальное расстояние в апреле 2020 года. Посмотрите на 5 фото, как это было.

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Лунаастрономиясуперлуние
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