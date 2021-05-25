Над Новосибирском взойдет огромная Луна — она подойдет к Земле максимально близко в этом году

В небе над Новосибирском начнется суперлуние
Завтра, 26 мая, над Новосибирском можно будет наблюдать суперлуние. Увидеть восход почти полной Луны можно будет уже сегодня вечером.
— Суперлунием называют совпадение момента наступления полнолуния (или новолуния) с моментом наибольшего сближения Луны и Земли. Если совпадение произошло в полнолуние, то можно заметить увеличение лунного диска, — рассказала НГС специалист учебно-научного центра «Планетарий» Виктория Дамм.
26 мая спутник приблизится к Земле на расстояние в
— Так как Луна проходит перигей утром
В прошлый раз Луна приближалась к Земле на минимальное расстояние в апреле 2020 года. Посмотрите на