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Религия Когда Пасха в ближайшие пять лет: показываем в одной картинке

Когда Пасха в ближайшие пять лет: показываем в одной картинке

От даты проведения зависят и другие православные праздники

1 207
3 комментария

В следующем году Пасха выпадает на 20 апреля

Дата празднования одного из главых праздников православных христиан — Пасхи — меняется ежегодно. Она обязательно должна проходить в воскресенье, после еврейского Песаха и полнолуния, которое следует за весенним равноденствием. НГС собрал даты празднования с 2025 по 2029 годы в одной картинке.

Сохраните, чтобы не потерять.

В 2025 году православные верующие отметят праздник 20 апреля, в 2026 году — 12 апреля, в 2027-м — 2 мая. В 2028 году Пасха выпадает на 16 апреля, в 2029-м — на 8 апреля.

От даты празднования Пасхи зависит и то, когда будут отмечать другие религиозные праздники, например, Троицу. Подробнее о том, какие есть традиции празднования Пасхи, НГС писал в этом материале.

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Комментарии
3
Гость
23 минуты
Зачем нам эта информация? Что за православный вестник?
Коляныч 2.0
12 минут
После удара Атамсами по майонезной инфраструктуре страны новогодние оливье и селёдка под шубой могут стать недоступными россиянам.
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