Когда Пасха в ближайшие пять лет: показываем в одной картинке

В следующем году Пасха выпадает на 20 апреля Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Дата празднования одного из главых праздников православных христиан — Пасхи — меняется ежегодно. Она обязательно должна проходить в воскресенье, после еврейского Песаха и полнолуния, которое следует за весенним равноденствием. НГС собрал даты празднования с 2025 по 2029 годы в одной картинке.

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Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











В 2025 году православные верующие отметят праздник 20 апреля, в 2026 году — 12 апреля, в 2027-м — 2 мая. В 2028 году Пасха выпадает на 16 апреля, в 2029-м — на 8 апреля.