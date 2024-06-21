Грешно ли в Троицу ходить на кладбище? Отвечает сибирский священник

Священники рекомендуют посещать кладбища накануне праздника Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











В это воскресенье, 23 июня, православные христиане отметят Троицу. Руководитель пресс-службы Кузбасской епархии Вячеслав Ланский рассказал NGS42.RU, можно ли в этот день ходить на кладбище и поминать усопших близких.

— Если говорить именно о церковной традиции, то в праздник Троицы принято прийти в храм, полезно выслушать особые коленопреклонные молитвы, а потом — отправиться домой, чтобы разделить радость дня с близкими. На кладбище уместно сходить накануне — в Троицкую родительскую субботу. Или же выбрать любой другой удобный день, чтобы почтить память своих предков, — рассказал священнослужитель.

Он отметил, что посещение кладбища в праздник не будет считаться грехом, но по сложившимся традициям, не очень уместно.

Ранее НГС публиковал, что можно и нельзя делать в Троицкую родительскую субботу, которая выпадает в этом году на 22 июня. Также мы рассказывали о приметах и традициях непосредственно на саму Троицу.