На Родительскую субботу и Троицу до кладбищ запустят дополнительный транспорт

Дополнительные автобусы, троллейбусы и маршрутки запустят в Новосибирске до кладбищ 22 и 23 июня.
— В связи с проведением церковных праздников Троицкой Родительской субботы 22 июня и Святой Троицы 23 июня будут организованы дополнительные маршруты общественного пассажирского транспорта, — сообщили в мэрии Новосибирска.
Дополнительный транспорт будет следовать:
три маршрутных такси магазин «Золотая Нива» — Гусинобродское кладбище.
Троллейбусы:
№ 2 Городской аэропорт — вокзал Новосибирск-Главный;
№ 5 Микрорайон Стрижи» — ул. Ленинградская;
№ 26 Затулинский ж/м — Молкомбинат (три троллейбуса без захода в депо в «межпиковое» время).
Трамваи:
№ 3 Молкомбинат — м. «Площадь Маркса».
Автобусы:
№ 23 Общественный торговый центр — ОРМЗ;
№ 36 Микрорайон Щ — ул. Колыванская;
№ 50 ул. Твардовского — УМ-3;
№ 54 ул. Твардовского — вокзал Новосибирск-Главный;
№ 54к ст. Матвеевка — СНТ «Кедр»;
№ 68 ст. Матвеевка — м. «Студенческая»;
№ 77л ул. Ветлужская — Сады;
№ 9 ул. Колыванская — Юго-Западный ж/м;
№ 27 пл. им. Калинина — Северное кладбище;
№ 46 Северное кладбище — автопорт «Калининский»;
№ 53 пл. им. Калинина — «Крылья»;
№ 64 ул. Тюленина — ТЦ «Мегаполис»;
№ 73 ул. Флотская — Северное кладбище.
Маршрутные такси:
№ 30 ул. Амбулаторная — Сад им. Дзержинского — ул. Амбулаторная;
№ 30а ул. Амбулаторная — Новосибирский автовокзал — Главный — ул. Амбулаторная;
№ 73 Северное кладбище — ДК Кирова.
Отметим, что 22 и 23 июня с 09:00 до 19:00 будет зарыт проезд по трем кладбищам: Заельцовскому, Гусинобродскому, Клещихинскому.
Накануне Троицы православные верующие отмечают Троицкую Родительскую субботу. В этот день принято поминать каждого покойного христианина. Рассказываем о значении этого дня и его традициях.