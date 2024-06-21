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Дороги и транспорт На Родительскую субботу и Троицу до кладбищ запустят дополнительный транспорт

На Родительскую субботу и Троицу до кладбищ запустят дополнительный транспорт

На два дня проезд личных автомобилей по территории кладбищ будет ограничен

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Среди транспорта, который будет возить новосибирцев до кладбищ, оказались и троллейбусы

Дополнительные автобусы, троллейбусы и маршрутки запустят в Новосибирске до кладбищ 22 и 23 июня.

— В связи с проведением церковных праздников Троицкой Родительской субботы 22 июня и Святой Троицы 23 июня будут организованы дополнительные маршруты общественного пассажирского транспорта, — сообщили в мэрии Новосибирска.

Дополнительный транспорт будет следовать:

  • три маршрутных такси магазин «Золотая Нива» — Гусинобродское кладбище.

Троллейбусы:

  • № 2 Городской аэропорт — вокзал Новосибирск-Главный;

  • № 5 Микрорайон Стрижи» — ул. Ленинградская;

  • № 26 Затулинский ж/м — Молкомбинат (три троллейбуса без захода в депо в «межпиковое» время).

Трамваи:

  • № 3 Молкомбинат — м. «Площадь Маркса».

Автобусы:

  • № 23 Общественный торговый центр — ОРМЗ;

  • № 36 Микрорайон Щ — ул. Колыванская;

  • № 50 ул. Твардовского — УМ-3;

  • № 54 ул. Твардовского — вокзал Новосибирск-Главный;

  • № 54к ст. Матвеевка — СНТ «Кедр»;

  • № 68 ст. Матвеевка — м. «Студенческая»;

  • № 77л ул. Ветлужская — Сады;

  • № 9 ул. Колыванская — Юго-Западный ж/м;

  • № 27 пл. им. Калинина — Северное кладбище;

  • № 46 Северное кладбище — автопорт «Калининский»;

  • № 53 пл. им. Калинина — «Крылья»;

  • № 64 ул. Тюленина — ТЦ «Мегаполис»;

  • № 73 ул. Флотская — Северное кладбище.

Маршрутные такси:

  • № 30 ул. Амбулаторная — Сад им. Дзержинского — ул. Амбулаторная;

  • № 30а ул. Амбулаторная — Новосибирский автовокзал — Главный — ул. Амбулаторная;

  • № 73 Северное кладбище — ДК Кирова.

Отметим, что 22 и 23 июня с 09:00 до 19:00 будет зарыт проезд по трем кладбищам: Заельцовскому, Гусинобродскому, Клещихинскому.

Накануне Троицы православные верующие отмечают Троицкую Родительскую субботу. В этот день принято поминать каждого покойного христианина. Рассказываем о значении этого дня и его традициях.

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Общественный транспорт Троица Новосибирск
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