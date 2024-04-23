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Религия обзор Когда Чистый четверг в 2024 году: что можно и нельзя делать в этот день

Когда Чистый четверг в 2024 году: что можно и нельзя делать в этот день

Рассказываем, чем занимаются верующие за три дня до Пасхи

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Важнее всего в этот день сходить на утреннюю службу

Дом прибран, стол накрыт, душа чиста. Так выглядит выполненный список дел верующего в последний четверг перед Пасхой. Почему в четверг? Потому что в следующие предпасхальные дни всё внимание человека уже должно быть сосредоточено только на духовном. Поэтому Чистый четверг — возможность привести в порядок и мысли, и тело, и жилище. В этот день вообще нужно многое успеть сделать: у Чистого четверга существует много традиций.

Когда отмечается Чистый четверг

Чистый четверг — это последний четверг перед Пасхой. А раз главный христианский праздник в 2024 году выпадает на 5 мая, то Чистый четверг наступит 2 мая.

Почему Чистый четверг так называется

Потому что в этот день верующие исповедуются и причащаются, то есть очищают душу и соединяются с Богом.

Традиции Чистого четверга

В Чистый четверг нужно проснуться до рассвета и умыться серебряной водой, которая в этот день считается целительной. Рецепт серебряной воды прост — с вечера нужно оставить в ней какое-нибудь серебряное изделие.

После утреннего умывания идут в баню, чтобы чистым было еще и тело, а затем — в церковь на службу. В этот день на литургии вспоминается Тайная вечеря — важное событие в христианстве. А под конец службы все прихожане причащаются. Перед этим, по церковным правилам, нужно исповедаться: сделать это можно в четверг утром или накануне, в Великую среду.

После службы следует убраться дома. Все домашние дела церковь рекомендует закончить в четверг Страстной недели, чтобы потом не отвлекаться по пустякам от важного праздника Пасхи. С этой же целью в Чистый четверг православные заранее готовят блюда на праздничный стол: мясо, куличи, яйца. К сожалению, постящимся в этот день нельзя попробовать даже маленький кусочек кулича. Потерпите: Пасха совсем скоро.

Что такое четверговая соль

Еще одна традиция Чистого четверга — готовить четверговую соль, то есть черную соль, приготовленную по особому рецепту. Для этого обычную соль смешивают с зеленью и размоченным в воде ржаным хлебом, после чего перемешивают и ставят в духовку или в печь на несколько часов, пока она не почернеет.


Четверговую соль используют и в пище, но гораздо чаще — как оберег. Солонку с ней ставят в центр стола, чтобы она притягивала в дом достаток, и прикалывают мешочек с ней к одежде — чтобы в пути ничего не случилось. А еще щепотку четверговой соли добавляют в купель младенцам, чтобы они росли здоровыми.

Что нельзя делать в Чистый четверг

В этот день действуют вполне типичные для христианства запреты. Нельзя ссориться с ближним, сквернословить, пить много алкоголя, одним словом — грешить. А еще не стоит готовить пасхальные блюда в неубранном доме и оставлять после еды грязную посуду.

А еще в Чистый четверг, как и на любые другие церковные праздники, нельзя гадать. Ведь гадание, с точки зрения церкви, это обращение не к Богу, а к дьяволу.

ПО ТЕМЕ
Христианство Православие Чистый четверг Пасха Религиозный праздник
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