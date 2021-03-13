Когда можно вино и икру: календарь питания в Великий пост в 2021 году

В остальное время требования к столу не такие строгие, но всё равно полезно знать, что можно и что нельзя есть в Великий пост. Например, есть дни, когда допускается рыба или вино, а в какие-то — одна сухомятка.



Конечно, главное во время Великого поста — это разумный подход к нему. Не нужно ограничивать себя в еде, если у вас есть патологии по части гастроэнтерологии, а отсутствие тех или иных питательных веществ подорвет ваше здоровье. Пост — это не диета, и его цель не в запрете на определенные продукты, а в покаянии. Так что, перед тем как к нему приступить, оцените свои силы и поговорите со священником.

