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Когда можно вино и икру: календарь питания в Великий пост в 2021 году

Теперь вы будете знать, что есть в ближайшие 40 дней

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Необязательно полтора месяца питаться одной только водой с хлебом

Необязательно полтора месяца питаться одной только водой с хлебом

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С 15 марта (ближайший понедельник) у верующих начинается Великий пост. Он продлится до 2 мая. Главное, что мы знаем об этом времени, — это то, что все 40 дней нужно ограничивать себя в еде. Что на самом деле можно есть в пост и в какие дни допускается даже вино (в меру), смотрите в нашем календаре.

Самые строгие недели поста — первая и Страстная седмица (неделя, которая предваряет Пасху, — Страстная седмица в 2021 году длится с 26 апреля по 1 мая). Самые преданные христиане в эти дни, бывает, ограничивают себя одним только хлебом.

Сохраните этот календарь в любом удобном месте, чтобы он всегда был под рукой

Сохраните этот календарь в любом удобном месте, чтобы он всегда был под рукой

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В остальное время требования к столу не такие строгие, но всё равно полезно знать, что можно и что нельзя есть в Великий пост. Например, есть дни, когда допускается рыба или вино, а в какие-то — одна сухомятка.

Конечно, главное во время Великого поста — это разумный подход к нему. Не нужно ограничивать себя в еде, если у вас есть патологии по части гастроэнтерологии, а отсутствие тех или иных питательных веществ подорвет ваше здоровье. Пост — это не диета, и его цель не в запрете на определенные продукты, а в покаянии. Так что, перед тем как к нему приступить, оцените свои силы и поговорите со священником.

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Великий постедакалендарьправославиецерковь
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