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Ныряем в прорубь вместе с НГС: подключайтесь к прямому эфиру с крещенской купели (стартуем в 24:00)

Алина Каур поговорит с новосибирцами и покажет, что происходит в полночь на Затоне

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Журналист НГС Алина Каур и видеооператор Антон Дигаев пообщаются со смельчаками, которые рискнут окунуться в ледяную воду

Журналист НГС Алина Каур и видеооператор Антон Дигаев пообщаются со смельчаками, которые рискнут окунуться в ледяную воду

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В Крещение новосибирцы окунутся в ледяную воду под прицелами камер

Отмечать Крещение Господне новосибирцы начнут уже этой ночью с 18 на 19 января. Окунуться в ледяную воду можно будет в двух купелях, которые расположены в микрорайоне Затон (одна из них проработает 24 часа без перерыва).

Журналисты НГС пообщаются с верующими новосибирцами и покажут, как оборудованы крещенские купели.

Прямой эфир начнется ровно в полночь. Подписывайтесь на нашу страничку в Instagram — в этом случае, когда начнется эфир, вам придет уведомление.

Накануне мы узнали у врачей и священников, какие 6 ошибок совершают в Крещение верующие, — проверьте себя.

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Новосибирскпрямой эфирКрещение 2021
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