Ныряем в прорубь вместе с НГС: подключайтесь к прямому эфиру с крещенской купели (стартуем в 24:00)

В Крещение новосибирцы окунутся в ледяную воду под прицелами камер
Отмечать Крещение Господне новосибирцы начнут уже этой ночью с 18 на 19 января. Окунуться в ледяную воду можно будет в двух купелях, которые расположены в микрорайоне Затон (одна из них проработает
Журналисты НГС пообщаются с верующими новосибирцами и покажут, как оборудованы крещенские купели.
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