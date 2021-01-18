Зря вы это делаете: 6 ошибок, которые совершают в Крещение даже верующие

Думаете, что без погружения в воду благодать на вас не снизойдет? Заблуждаетесь. Главное в празднике Крещения — участие в богослужении. А вхождение в иорданские воды — процедура глубоко факультативная.

— Концептуальная ошибка — думать, что вхождение в иорданские воды освобождает человека от грехов. Это можно воспринимать как некоторого рода аскетическую практику, но не более, — говорит иерей Александр Сатомский. — Ничего кроме таинства исповеди не дает человеку очищения от грехов. Это всегда вопрос веры. В любом варианте день Крещения надо начать не с купели, а с храма. Главный акцент этого праздника, как и любого другого, — участие в богослужении. Будет странно и неправильно в этот день отправиться на иордань, но не отправиться в храм.



Маленьких детей тем более не стоит нести к открытой воде. Их на Крещение причащают в храме так же, как и крестят. Кстати, богослужение еще и отличный вариант, если у вас водобоязнь.

