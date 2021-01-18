Зря вы это делаете: 6 ошибок, которые совершают в Крещение даже верующие

1
Держать пост в Крещение
Пост следует держать только в Крещенский сочельник, который предшествует Крещению, а вот в сам праздник никакого поста нет. Согласно православным традициям за день до Крещения нельзя есть какую-либо еду вплоть до восхода первой вечерней звезды. В праздник лучше ограничиться чем-то постным — варениками, блинами и овощами. А вот мясные блюда готовить не стоит. О тотальном голодании в Крещение никто не говорит. На голодный желудок погружаться в иордань вообще противопоказано.
2
Окунаться в купель
Часто купаетесь в ледяной воде или закаляетесь каждое утро, обтираясь снегом и принимая контрастный душ? Нет? Тогда зачем в купель полезли? Холодная вода — естественная среда обитания только человека-амфибии. Остальным же (тем более тем, кто не может назвать себя профессиональным моржом) стоит тысячу раз подумать, прежде чем лезть в иордань. Даже со справкой от врача.
— Риски есть для каждого, кто раз в год окунается в ледяную воду. Первое — внезапно возникшее обострение всех хронических заболеваний. Даже для крепкого, физически здорового человека это всегда стресс для организма, — объясняет врач — анестезиолог-реаниматолог Матвей Демин. — Реакция организма может быть самая разная: от банального испуга до рефлекторного бронхоспазма, остановки дыхания или сердечной деятельности, нарушения сердечного ритма. Может спровоцировать эпилепсию — вариантов много.
Думаете, что без погружения в воду благодать на вас не снизойдет? Заблуждаетесь. Главное в празднике Крещения — участие в богослужении. А вхождение в иорданские воды — процедура глубоко факультативная.
— Концептуальная ошибка — думать, что вхождение в иорданские воды освобождает человека от грехов. Это можно воспринимать как некоторого рода аскетическую практику, но не более, — говорит иерей Александр Сатомский. — Ничего кроме таинства исповеди не дает человеку очищения от грехов. Это всегда вопрос веры. В любом варианте день Крещения надо начать не с купели, а с храма. Главный акцент этого праздника, как и любого другого, — участие в богослужении. Будет странно и неправильно в этот день отправиться на иордань, но не отправиться в храм.
Маленьких детей тем более не стоит нести к открытой воде. Их на Крещение причащают в храме так же, как и крестят. Кстати, богослужение еще и отличный вариант, если у вас водобоязнь.
3
Купаться перед вакцинацией от коронавируса
Эпидемиологическая ситуация вносит коррективы в обычаи. Если вы сделали прививку от коронавируса или планируете поставить вакцину в ближайшее время, откажитесь от крещенских купаний — организм может дать непредсказуемый иммунный ответ.
— Если человек желает в ближайшее время вакцинироваться от COVID-19 или от любой другой инфекции, то окунаться в ледяную воду ему не следует, — говорит врач-пульмонолог, кандидат медицинских наук Алексей Кривоногов. — Холодная вода — это всегда стресс, после чего организм дает иммунный ответ. И он может оказаться разным, последствия могут быть непредсказуемыми. Тут надо учитывать риски.
4
Окунаться в купель в ночь на Крещение
Если хотите поскорее встретиться с Богом, идите к купели непременно ночью, а еще лучше не поспите до этого пару дней. В случае когда скорейшее свидание с Всевышним не входит в ваши планы, не спешите соваться к ледяной воде поздней ночью, особенно в уставшем состоянии. Ночью лучше хорошенько выспитесь, а окунуться можно и утром.
— Если вы собираетесь погружаться в купель, надо отдавать себе отчет в том, что вы делаете. На тот момент нужно быть выспавшимся, — рассказывает Матвей Дёмин. — Также проследите, чтобы вы обязательно были здоровым и без ОРВИ. Это минимизирует риски и стрессы.
То, что купели открываются в полночь, связано лишь с церковной традицией, святости час от часа в проруби меньше не становится.
— Важные богослужения церковного года начинаются с началом нового дня. Соответственно, сама литургия на праздник Богоявления в ряде приходов осуществляется как раз в ночь, с 18-го на 19-е. По завершении службы приход выходит на водный источник, где и происходит освящение воды, — объясняет Александр Сатомский.
5
Читать молитвы, перед тем как зайти в воду
Считается, что молитва перед купанием на Крещение помогает освободиться от тяжелых грехов. Но оказалось, что окунуться в купели можно и без молитв. Ведь в этот момент действуют не столько слова и вода, сколько состояние души.
— Может быть, кто-то будет просто креститься, призывая имя Святой Троицы (во имя Отца, Сына и Святого Духа), — поясняет Александр Сатомский. — В то же время логично и естественно совершить ту молитву, которая близка человеку. Кто-то читает «Отче наш», наиболее известную и употребительную. Читают «На начало доброго дела», «Царю Небесный».
6
Набирать святую воду большими флягами
В очереди за святой водой можно встретить и людей с маленькими бутылочками, и прихожан с внушительными флягами. Во-первых, здесь нужно слушать совесть: очередь и так большая, так что не стоит задерживать остальных людей. Во-вторых, вам хватит одной бутылки, воду из которой потом можно будет разбавить дома в большой емкости и раздать близким. От этого она не потеряет своих качеств.
Тем более что пить крещенскую воду, согласно православной традиции, нужно в течение всего дня 18 и 19 января, а в остальные дни — принимать утром натощак. Это хорошее правило даже с точки зрения диетологии.