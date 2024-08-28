«Начинается новая глава»: певица Алсу высказалась о своем разводе

Алсу и Ян Абрамов официально развелись после 18 лет брака. В своих социальных сетях певица оптимистично прокомментировала произошедшее событие.
— Каждый день мы принимаем самые разные решения, иногда они навсегда меняют нашу жизнь. Сегодня начинается новая глава, — написала Алсу у себя в Instagram*(деятельность соцсети запрещена на территории РФ).
Разговоры о том, что в семье Алсу и бизнесмена Яна Абрамова не всё гладко начались пять лет назад. Со стороны их брак казался идеальным, но, как оказалось, последние полгода супруги уже даже жили раздельно, а в мае певица подала документы на развод.
Наши коллеги из 116.RU делали подробный материал о жизни Алсу, ее семье и музыкальной карьере: история девочки, которая поднялась на нефтяных деньгах отца.
* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — признана экстремистской и запрещена на территории России.
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