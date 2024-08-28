НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+18°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+18°

пасмурно, без осадков

ощущается как +17

2 м/c,

зап.

 752мм 64%
Подробнее
6 Пробки
USD 91,48
EUR 102,29
Наказание за номера не по ГОСТу
Как будут развивать Новосибирск
Выгодно ли платить по QR-коду
Сносят киоски в переходе
Чем заменить муку
В кино вышел новый «Чужой»
Мы в Telegram
Он и она обзор «Начинается новая глава»: певица Алсу высказалась о своем разводе

«Начинается новая глава»: певица Алсу высказалась о своем разводе

Ее отношения с Яном Абрамовым официально завершились спустя 18 лет брака

1 873
29 комментариев

Певица Алсу снова свободна и начинает новую главу жизни

Алсу и Ян Абрамов официально развелись после 18 лет брака. В своих социальных сетях певица оптимистично прокомментировала произошедшее событие.

— Каждый день мы принимаем самые разные решения, иногда они навсегда меняют нашу жизнь. Сегодня начинается новая глава, — написала Алсу у себя в Instagram*(деятельность соцсети запрещена на территории РФ).

Разговоры о том, что в семье Алсу и бизнесмена Яна Абрамова не всё гладко начались пять лет назад. Со стороны их брак казался идеальным, но, как оказалось, последние полгода супруги уже даже жили раздельно, а в мае певица подала документы на развод.

Наши коллеги из 116.RU делали подробный материал о жизни Алсу, ее семье и музыкальной карьере: история девочки, которая поднялась на нефтяных деньгах отца.

* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — признана экстремистской и запрещена на территории России.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.

ПО ТЕМЕ
Развод Алсу Ян Абрамов
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
29
267039456
28 августа 2024, 12:58
Запутанный клубок с арестом основателя Telegram распутал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Всё просто: накануне американских выборов Байдену (который с них снялся) надо взять под контроль Telegram. В этот раз пока обошлось без украинского следа, но будьте бдительны.
Zemb
28 августа 2024, 12:49
вообще фиолетово....
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Чтобы выжить, нужно быть со связями или богатым»: сибирячка полгода не может добиться лечения для своей матери
Ксения Козлова
Домохозяйка, многодетная мать
Мнение
«Денег либо очень мало, либо совсем нет». Откровения 15-летнего школьника, который путешествует на электричках по России
Владислав Крутов
автор канала «Krutov's live»
Мнение
«Сумерки» на максималках: как ремейк культового «Ворона» превратил нео-нуарную супергероику в сахар с кровью
Анонимное мнение
Мнение
«Мы живём в средние века»: астрофотограф — о том, как наука сдаёт позиции астрологам и гадалкам
Алексей Поляков
Мнение
«Ведут себя как животные»: студентка объяснила, почему носит оверсайз и боится быть красивой
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Мария,41

Катерина,34

Alexey,32

Джейн,56

Евгений,44

Katerina,37

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Дрова сосновые (горбыль) с доставкой самосвалом

800 ₽

Добавить объявление