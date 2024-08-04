«Любовь, а потом уже — секс»: история сибиряков, которые 60 лет вместе — они пережили гибель сына и 24 переезда

Александр Петрухин сделал предложение будущей супруге на третий день после знакомства Источник: Антон Дигаев / NGS.RU











Супругам Петрухиным — Александру Антоновичу и Валентине Павловне — по 81 году. Их семье — 60 лет. У четы есть дочь, двое внуков и правнуков. Пара познакомилась в далеком 1963 году на танцах, на третий день после знакомства Александр Петрухин сделал Валентине предложение, но поженились они только через год. Семья часто переезжала, вместе они пережили потерю сына, который умер от рака крови. В 2024 году Петрухины отмечают «бриллиантовую свадьбу». Супруги рассказали корреспонденту NGS.RU, как сохранить брак на десятилетия и прожить всю жизнь в согласии.



Александр Антонович Петрухин в 1958 году приехал в Томскую область из Кемерова, и в новой школе попал в класс, где училась его будущая супруга. Правда, тогда им встретится было не суждено: Валентина из школы ушла в техникум, но Александр Антонович узнал о девушке от одноклассников и заочно уже имел представление о ней. Потом и сам Александр стал курсантом военного училища и уехал из села.

— Познакомились лично и друг друга узнали очень хорошо в 1963 году, в августе месяце. Я пришел на каникулы после первого курса, а она работала на Дальнем Востоке и приехала в отпуск. Были танцы в клубе, и я ее пригласил на танец, пошел провожать, за нами шли мать ее и младший брат. И мы после этого, в общем-то, друг друга уже не теряли, — вспоминает Александр Антонович.

Супруги Петрухины прожили в браке 60 лет, пережили вместе смерть сына и 24 переезда Источник: Сергей Уланов, Антон Дигаев / NGS.RU

Валентина была видной девушкой, не обделенной вниманием парней, но форма курсанта ВВС покорила ее сразу. После первого знакомства на танцах буквально на следующий день Александр рассказал о своих чувствах, а еще через день сделал предложение. Год пара поддерживала отношения на расстоянии: Александр учился в Ачинске, Валентина работала в Томске. Их роман развивался в письмах.



— Когда услышала предложение, я не удивилась. Я сказала: «Мне надо посоветоваться с мамой». Родителям говорю: «Вот Саня предложил замуж выйти за него». Папа говорит: «Это ты как хочешь», — вспоминает Валентина Петровна. — Как таковой свадьбы не было: посидели с родителями и на следующий день мы уехали.

Курсант училища ВВС пригласил Валентину на танец в 1963 году — с тех пор они вместе Источник: из архива семьи Петрухиных











Расписывались в местной администрации, без предварительного заявления и трех месяцев ожидания — помогла тетя Валентины Петровны, которая там работала. Молодоженам родственница дала строгое наставление: «Если разведетесь — на глаза мне лучше не попадайтесь». Обошлись без пышного торжества, а в качестве свадебного букета Александр Антонович подарил невесте георгины, которые срезал в огороде родителей.



Так начался путь семьи Петрухиных. По долгу службы инженеру ВВС Александру Антоновичу приходилось много переезжать — семья жила в Волгограде, недалеко от Семипалатинска, в Киеве, Новосибирске, на Дальнем Востоке и еще много где. Всего переезжали 24 раза.



— Всё ложилось без меня на жену. Я поступил в академию и нас оттуда не отпускали, чтобы мы собрали вещи, загрузили контейнер и отправили — это всё делала жена. Друзья, конечно, помогали, — говорит Александр Петрухин. — Дочь я воспитывал в спартанских условиях, и она у нас выросла очень боевая. Такой пример: первый снег выпал, мы идем домой, а она во дворе построила детей военнослужащих, ей было 5 лет, и командует, строем их ведет: раз-два, раз-два.

Семья хранит свидетельство о браке как реликвию Источник: Антон Дигаев / NGS.RU











В Семипалатинск, на новое место дислокации, они поехали буквально из роддома с маленькой дочкой Натальей на руках. Там Валентина Петровна забеременела второй раз. Но неблагоприятные условия, которые были в той местности из-за близости полигона, повиляли на здоровье сына: когда ему было около 20 лет, у него диагностировали рак крови.

Но ни тяжелая трагедия, ни суровый быт семьи военнослужащего не повлияли на мир и согласие в доме Петрухиных.

— Никогда не ругались — это одно из условий нашей долгой жизни. Никогда. Вот как-то мы договаривались, да и муж в основном в командировках был, а когда приезжал домой — было не до ссор. 60 лет мы прожили, сейчас уже кажется, что всю жизнь, — говорит Валентина Петровна.

Залогом крепкой семьи Петрухины считают любовь Источник: из архива семьи Петрухиных











— Я считаю, друг другу уступать — самое главное. Ничего от меня не убудет, если я ей уступлю, — добавляет Александр Антонович. — Я вот сейчас вспомнил эпизод по телевидению, когда Советский Союз еще был, телемост с американцами. Одна из женщин выкрикнула с последнего ряда в зале: «У нас секса нет!». Может быть, в какой-то степени она права: у нас была постоянно любовь в первую очередь, а потом уже секс. Сейчас, я не побоюсь сказать, на первом месте, по-моему, секс без любви. Любовь должна обязательно присутствовать — это вот мое твердое убеждение.

Несмотря на преклонный возраст, супруги Петрухины сохранили романтические чувства и нежное отношение друг к другу Источник: из архива семьи Петрухиных











Оглядываясь назад на весь пройденный вместе путь, супруги говорят, что ничего менять в своей жизни не стали бы. Сейчас они воспитывают двух правнуков — детей старшего внука. Кстати, в семье Петрухиных сложилась традиция, что мальчиков называют в честь деда: Александром зовут и старшего внука, и его младшего сына.



Старенькое свидетельство о браке, выданное ровно 60 лет назад, супруги хранят как семейную реликвию.

Дочь и внуки считают старших Петрухиных настоящим примером Источник: Антон Дигаев / NGS.RU











Мать и отец — пример для дочери Натальи, которая сама уже дважды бабушка. Вспоминая детство, женщина говорит, что действительно ни разу не видела родительских ссор.



— В чём секрет такой крепкой семьи? Взаимопонимание, любовь, какие-то уступки друг другу, помощь в чём-то. Папа в семье главный, и у нас армейский порядок был в семье. Ну и родители, конечно, пример для меня во всём. Сейчас, к сожалению, редко встретишь пары с такой датой совместной жизни, — делится дочь юбиляров Наталья Свиридова.

В семье сложилась традиция называть одного из мальчиков Александром — в честь деда Источник: Антон Дигаев / NGS.RU











Внукам Петрухиных Александру и Алексею 36 и 26 лет. Они тоже перенимают опыт и ценности, которые всю жизнь культивировали бабушка и дед. У Александра и самого уже двое детей: дочка и сын. Сейчас он вспоминает, как мальчишкой ходил с дедом на рыбалку, учился водить машину — Александр Антонович всегда находил время для внука.



— Это ориентир, пример традиционной семьи, традиционных семейных ценностей, которые сейчас не везде есть, не все их поддерживают. У меня тоже всё из семьи идет. Если в семье всё хорошо, то у тебя и всё остальное будет, всего добьешься, — считает Александр.

Александр Антонович и Валентина Петровна говорят, что никогда не ругались, потому, что умели уступать друг другу Источник: Антон Дигаев / NGS.RU











Младшего внука, Алексея, Александр Антонович водил в спортивную секцию по прыжкам на батуте и акробатике. 26-летний парень пока не завел собственную семью, но уверен, что пример бабушки и дедушки станет фундаментальным опытом и для него.

— Они меня растили до 6−7 лет, пока в школу не пошел, заложили какую-то такую вот эту базу по большинству знаний. Опять же поездки за город, в лес, рыбалка. Сейчас это огромная редкость — прожить вместе столько лет. Кому не рассказываю про бабушку с дедом, все удивляются, говорят, что даже в прошлом веке такое редко встретишь, поэтому их пример вдохновляет, — говорит о своих бабушке и дедушке их младший внук Алексей. — Я думаю, тут самое главное — это умение понимать себя и окружающих. И пара должна быть друзьями друг с другом.

Свое шестидесятое лето вместе супруги Петрухины проводят на даче, где выращивают яблони. Александр Антонович пишет книгу с рабочим названием «Счастливое вчера» — это уже четвертая его книга. А Валентина Петровна посвящает много времени воспитанию правнуков, которые тоже станут продолжателями славной традиции — праздновать «бриллиантовую свадьбу», заложенную их прабабушкой и прадедом.



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