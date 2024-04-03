Новосибирец задолжал дочери больше миллиона — он выплатил деньги, чтобы не получить срок

Жителя Новосибирска освободили от уголовной ответственности из-за выплаты им долга по алиментам более чем на миллион рублей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

Судебные приставы Центрального района Новосибирска еще в 2014 году получили исполнительные документы, по которым местный житель должен был ежемесячно перечислять на содержание своего ребенка 7 тысяч 858 рублей. Однако в течение десяти лет он так и не выплачивал деньги.