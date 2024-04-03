НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+2°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+2°

пасмурно, без осадков

ощущается как -2

3 м/c,

ю-з.

 756мм 82%
Подробнее
1 Пробки
USD 92,39
EUR 99,43
Реклама

ТЕМА ДНЯ

Депутаты выберут мэра Новосибирска 16 апреля

Выдвижение на Народную премию
Скуловая имплантация зубов
Фурам запретили въезд
Как найти работу в ИТ-компании
Как пенсионер попал в рехаб
Кандидаты в шорт-лист премии
Потребовали предоплату за ЖКУ
Научный метод лечения СДВГ
Афиша на апрель
НГС в Telegram
Он и она Новосибирец задолжал дочери больше миллиона — он выплатил деньги, чтобы не получить срок

Новосибирец задолжал дочери больше миллиона — он выплатил деньги, чтобы не получить срок

Долг по алиментам у мужчины копился с 2014 года

556
20 комментариев
Новосибирец не платил алименты своему ребенку десять лет

Жителя Новосибирска освободили от уголовной ответственности из-за выплаты им долга по алиментам более чем на миллион рублей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

Судебные приставы Центрального района Новосибирска еще в 2014 году получили исполнительные документы, по которым местный житель должен был ежемесячно перечислять на содержание своего ребенка 7 тысяч 858 рублей. Однако в течение десяти лет он так и не выплачивал деньги.

Мужчину привлекли к административной ответственности и назначили ему 100 часов обязательных работ. Но и после этого новосибирец не спешил перечислять деньги ребенку. Общая сумма его долга составила более 1,3 миллиона рублей.

В декабре 2023 года житель Новосибирска стал фигурантом уголовного дела по статье о неуплате родителем алиментов без уважительных причин в нарушение решения суда (ч.1. ст. 157 УК РФ).

— В период расследования отец несовершеннолетнего ребенка вину свою в неуплате алиментов признал полностью и погасил задолженность, — сообщили в прокуратуре.

Из-за данного факта его уголовное дело было прекращено.

Ранее сибиряк из элитного поселка задолжал сыновьям-близнецам 1,5 миллиона рублей — его объявили в розыск.

ПО ТЕМЕ
Новосибирск Прокуратура ФССП Алименты Уголовное дело за алименты
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Время кармической четверки: чего ждать от апреля — прогноз нумеролога по датам рождения
Алина Шадрина
Мнение
За деньги — да: секс-колумнистка НГС — о том, как хитрые продавцы делают любовь товаром и когда это не работает
Светлана Гладкова
Переводчик-фрилансер
Мнение
«Каждый считает своим долгом сравнить тебя с доской». Как хейтеры одолевают худых людей — гневная колонка
Юлия Долгополова
тюменка
Рекомендуем
Знакомства

Лисенок,  42

Таня,  35

Любовь,  23

Claire,  38

Юрий,  40

Tory2002,  21

Начать знакомиться
Объявления

Детективное агентство Легион

5 000 ₽

Пластиковые Окна

900 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Добавить объявление