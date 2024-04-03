Новосибирец задолжал дочери больше миллиона — он выплатил деньги, чтобы не получить срок

Жителя Новосибирска освободили от уголовной ответственности из-за выплаты им долга по алиментам более чем на миллион рублей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.
Судебные приставы Центрального района Новосибирска еще в 2014 году получили исполнительные документы, по которым местный житель должен был ежемесячно перечислять на содержание своего ребенка 7 тысяч 858 рублей. Однако в течение десяти лет он так и не выплачивал деньги.
Мужчину привлекли к административной ответственности и назначили ему 100 часов обязательных работ. Но и после этого новосибирец не спешил перечислять деньги ребенку. Общая сумма его долга составила более 1,3 миллиона рублей.
В декабре 2023 года житель Новосибирска стал фигурантом уголовного дела по статье о неуплате родителем алиментов без уважительных причин в нарушение решения суда (ч.1. ст. 157 УК РФ).
— В период расследования отец несовершеннолетнего ребенка вину свою в неуплате алиментов признал полностью и погасил задолженность, — сообщили в прокуратуре.
Из-за данного факта его уголовное дело было прекращено.
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