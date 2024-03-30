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Он и она карточки Водолеев ждет ревность, а Рыб — романтика. Любовный гороскоп на апрель от астролога

Водолеев ждет ревность, а Рыб — романтика. Любовный гороскоп на апрель от астролога

Во втором месяце весны отношения могут пошатнуться. Но всё исправимо

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Любите весну?

Второй месяц весны уже совсем близко! Солнышко пригреет — и даже у самых хладнокровных скептиков начнет оттаивать сердечко. Ждать ли от апреля романтики или буйства страстей? Ссор или моментов единения и нежности? Удастся ли найти долгожданную любовь тем, кто еще одинок? Наши тюменские коллеги из 72.RU спросили у астролога Анны Боровских. Делимся ее прогнозом.

— Начало апреля может запомниться многим стремительными событиями в отношениях, которые принесут перемены и важные решения. Во второй же половине месяца не стоит ожидать ярких приключений в любви. Это время новых забот: дела свалятся на голову одномоментно. Возможностей для общения станет гораздо меньше. Погружаясь в свои вопросы, не стоит вымещать свою усталость и раздражение на близком человеке. Приложите все усилия и сохраните добрые и ровные отношения, — советует астролог.

Персональный прогноз для каждого знака зодиака читайте ниже в наших удобных карточках!

  1. Овен
  2. Телец
  3. Близнецы
  4. Рак
  5. Лев
  6. Дева
  7. Весы
  8. Скорпион
  9. Стрелец
  10. Козерог
  11. Водолей
  12. Рыбы
1

Овен

Воспитывайте в себе выдержку и терпение. В начале апреля вам будет непросто контролировать себя и свои желания. Из-за этого могут возникнуть напряжение и недопонимание в отношениях.

Свою необузданную страсть переключите на себя: обновите прическу, гардероб, выплесните адреналин на снежной горе или беговой дорожке. К концу месяца всё встанет на свои места и вы почувствуете себя по-настоящему счастливыми.

2

Телец

Готовьтесь к переменам в жизни. Апрель подводит вас к принятию важных решений в личных отношениях. Какие бы сильные чувства ни вспыхнули, руководствуйтесь здравым смыслом. Позже вы не раз похвалите себя за это! Отношения развивайте неспешно и основательно.

В новых отношениях или уже в давно сложившихся обсуждайте планы, наметьте совместные цели. Возможно, что-то вы осуществите уже в этом месяце.

3

Близнецы

Вероятность найти любовь высока. Апрель покажет путь к новым романтическим связям и сердечным отношениям. Вас ждет много интересных знакомств и приятных встреч. Однако желаемые события будут развиваться медленно.

Семейные пары обретут стабильность, почувствуют уверенность и надежность в своем выборе. Найдите общее хобби — это позволит вам лучше понять друг друга и не растерять искорку любви.

4

Рак

Успех в любви уже стучится в вашу дверь. Апрель поможет вам наладить отношения с любимым человеком и устроит перемены к лучшему. Благодаря росту самооценки вы станете более уверенным и открытым, что положительно скажется на личной сфере.

С середины месяца наступит благоприятный период для романтических знакомств. И ваше новое увлечение быстро перерастет во что-то более серьезное.

5

Лев

Вы вновь в центре внимания! Вы легко сможете произвести неизгладимое впечатление на новых знакомых и влюбить в себя с первого взгляда.

Отношения будут стремительно развиваться, но любовная сфера претерпит ряд изменений. Кто-то укрепит свой союз, кто-то наконец-то выйдет из нездоровых отношений, а кто-то встретит настоящую любовь. В любом случае это приведет к выходу на новый уровень.

6

Дева

Апрель будет переменчив и непредсказуем. В начале месяца обострятся старые разногласия и обиды — это приведет к напряжению в отношениях. Если не доводить до ссор и скандалов, то появится прекрасный шанс обсудить всё и исправить ситуацию.

С середины месяца Венера даст толчок к построению крепких отношений, налаживанию связей и новым романтическим встречам.

7

Весы

Время прояснить свои чувства и отношения — начало апреля станет особо благоприятным в любовной сфере. Не упустите свой шанс: сходите на свидание или признайтесь в любви.

Вторая же половина месяца вызовет напряжение в отношениях. Постарайтесь не высказывать претензии: лучше в нужный момент сгладить острые углы. А уже в спокойной атмосфере прояснить недоразумения и переживания.

8

Скорпион

В апреле вам стоит выйти из своего укрытия — месяц обещает много интересных знакомств. При таком раскладе вероятно начало новых отношений, которые начнут стремительно развиваться.

А Венера с Плутоном подарят вам новое очарование, придадут уже сложившимся отношениям нотки страсти и остроты. Это укрепит имеющийся союз.

9

Стрелец

Месяц будет насыщенным и неоднозначным. Его начало будет напряженным — ваши слова и поступки могут больно ранить близкого человека. Зато сразу станет ясно, как себя вести, чтобы сохранить отношения.

Однако с середины апреля начнутся перемены к лучшему. К концу месяца личная жизнь станет как в лучших сказках и мечтах.

10

Козерог

Наконец-то вы на одной волне с любимым человеком. Апрель оставит в прошлом напряжение, разногласия и проблемы в отношениях. Вас ждет благоприятный период в любви: полная идиллия и понимание.

Свободные решатся навести порядок в любовной сфере. Вы сможете выбрать партнера по своим запросам и потребностям. Новые отношения, основанные на взаимном доверии, перерастут в крепкий и сильный союз.

11

Водолей

Апрель подарит столько шарма и привлекательности, что вы даже можете устать от внимания и напора окружающих. Ваша половинка начнет ревновать. Откровенный разговор поможет избежать недоразумений и скандалов, если для ревности не будет причин.

Свободные могут встретить родственную душу. Нужно лишь отсечь всё негативное окружение.

12

Рыбы

Романтика, романтика и еще раз романтика! Апрель подарит вам вспышку сильных чувств. Ищите в этом вдохновение: на крыльях любви вы сможете свернуть горы.

Все люди, отношения и чувства в вашей жизни неслучайны. Однако доверяйте своей интуиции и внутреннему голосу — это поможет избежать ошибок и скоропалительных решений.

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