Водолеев ждет ревность, а Рыб — романтика. Любовный гороскоп на апрель от астролога

Второй месяц весны уже совсем близко! Солнышко пригреет — и даже у самых хладнокровных скептиков начнет оттаивать сердечко. Ждать ли от апреля романтики или буйства страстей? Ссор или моментов единения и нежности? Удастся ли найти долгожданную любовь тем, кто еще одинок? Наши тюменские коллеги из 72.RU спросили у астролога Анны Боровских . Делимся ее прогнозом.

— Начало апреля может запомниться многим стремительными событиями в отношениях, которые принесут перемены и важные решения. Во второй же половине месяца не стоит ожидать ярких приключений в любви. Это время новых забот: дела свалятся на голову одномоментно. Возможностей для общения станет гораздо меньше. Погружаясь в свои вопросы, не стоит вымещать свою усталость и раздражение на близком человеке. Приложите все усилия и сохраните добрые и ровные отношения, — советует астролог.