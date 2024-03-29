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Он и она Школьница из Новосибирска осталась одна с двумя детьми после шоу «Мама в 16»

Школьница из Новосибирска осталась одна с двумя детьми после шоу «Мама в 16»

В финале выпуска ее молодой человек сделал ей предложение, но в жизни пара не сложилась

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Юлия обещает рассказать подробности расставания чуть позже

Новосибирская школьница Юлия из телепроекта «Мама в 16» рассталась со своим молодым человеком и теперь воспитывает детей одна. Об этом она рассказала сама в своих соцсетях.

Недавно Юлия стала героиней нового выпуска реалити «Мама в 16» (бывшее «Беременна в 16»). В нем показали отношения героини с 23-летним Иваном — выпускником детского дома, тату-мастером, увлекающимся паркуром и рэпом. Девушка узнает, что беременна, начинает совместную жизнь с Иваном, время от времени с ним ссорится и даже пытается расстаться, а затем рожает двойню. В финале выпуска Иван делает Юлии предложение, и она дает свое согласие.

После проекта пара до брака не дошла.

— Осталась одна с двумя детьми в свои 17 лет, — кратко написала Юлия у себя в профиле.

Она завела также телеграм-канал, где пообещала поделиться подробностями расставания «чуть позже».

Недавно мы рассказывали, как сложилась жизнь еще одной сибирячки из телепроекта «Пацанки» Беллы Кузнецовой.

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Мама в 16 Беременна в 16 Двойня Дети
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