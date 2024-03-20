Так Дава кухонный боксер? Бузова пожаловалась на побои от бывшего

За красивыми фотографиями в соцсетях у парочки скрывалась та еще бытовуха Источник: dava_m / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Ольге Бузовой, похоже, капитально не везет с мужчинами. Только она закончила выдвигать претензии в адрес футболиста Дмитрия Тарасова, с которым развелась семь лет назад, и забыла, кажется, о том, что он заставлял ее варить борщи, как вспомнила о другом своем бывшем — блогере Давиде Манукяне, известном под псевдонимом Дава. С ним Бузова со скандалом разошлась в 2021 году, а расставание объяснила тем, что «человек творит страшные и непонятные для меня вещи».



В подробности этих «вещей» Бузова тогда не вдавалась, но теперь решила приоткрыть завесу тайны и в беседе с Эвелиной Блёданс в шоу «Человек-невидимка» (16+) рассказала, что Дава ее бил.



— Я не хочу находиться в обществе рядом с теми людьми, которые меня предавали, унижали, били, оскорбляли, унижали мое женское достоинство, врали, клеветали на меня, на всю страну оскорбляли, — рассказала Ольга, едва сдерживая слезы.



По словам Бузовой, доставалось ей и от матери блогера.

«Когда его мама называла меня шлюхой и так далее» Ольга Бузова

— Я благодарна за всё, что было хорошее, а я его любила. Это была любовь первая после развода. Я ему доверилась. Я его реально любила. Поэтому прошлое есть прошлое, — разоткровенничалась блогерша.



Несмотря на то, что после расставания Ольга и Давид давали своим поклонникам почву для разговоров о том, что они могут воссоединиться (Дава, например, приходил на концерты певицы с цветами), Бузова четко дала понять, что не подпустит блогера к себе и на пушечный выстрел.

