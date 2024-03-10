Распушились: секс-колумнистка НГС — о мужской самоуверенности, которой можно только позавидовать

Вы видели же, как все умно устроено в природе: павлин красивый, а павлина (да-да, оказывается, самка павлина называется именно так, с ударением на И), вероятно, умная, лев красивый, а ко внешности львицы тоже есть вопросики. И вроде бы у людей в последние несколько веков этот уклад был нарушен, а женщины стали уделять своей внешности больше внимания, чтобы быть яркими и заметными, но все же нет-нет, да и распушит мужчина павлиний хвост. Секс-колумнистка НГС Светлана Гладкова рассуждает о том, почему мужчины так уверены в своей привлекательности.
Казалось бы, человечество достигло таких высот (и иногда глубин) в своем развитии, что мы должны были бы уже утратить всякое сходство с животными. Но ничего подобного. Мужчины по-прежнему ведут себя как павлины, распушают хвост и в целом рассчитывают, что этого должно быть достаточно для привлечения внимания самки. Тогда как женщины теряются, оглядываются: мол, а точно ли он передо мной этот хвост пушит, или тут есть павлина посимпатичнее и подостойнее, и в целом сомневаются в собственной привлекательности бесконечно.
Представим себе ситуацию, наверняка знакомую всем девочкам, у которых есть девочковые чаты (то есть вообще всем девочкам, спасибо техническому прогрессу). Второй час ночи, чат оживает, срочное включение — одна из участниц несет скриншоты переписки с неким знакомым, который, кажется, флиртует: «Девочки, мне кажется, или правда флиртует?» И девочки дружно вчитываются, ищут мельчайшие оттенки смыслов и приходят к выводу: да, однозначно флиртует.
Можете ли вы представить себе такую ситуацию в мужском чате? И вообще бывают ли мужские чаты, где мужчины обсуждают личную жизнь, странное поведение жен и загадочное — любовниц? Я, в общем, провела опрос, в ходе которого мужчины не признались в существовании таких чатов: есть у них геймерские чаты, чаты, где они договариваются идти в баню, бухать или играть в бильярд (иногда все вместе), а чатов про отношения с женщинами — нет.
Да и вообще это, кажется, чисто женская идея, сомневаться в собственной привлекательности и дотошно искать признаки мужской заинтересованности прежде чем проявлять хоть какое-то внимание самой. А выявив неопровержимые признаки заинтересованности, женщина непременно задумается о наличии у мужчины жены, любовницы, детей от прошлых браков, а в некоторых особенно интересных случаях еще и озадачится его долгами и алиментами в базе ФССП.
Мужчина не таков. Мужчина видит заинтересовавшую его женщину, распушает хвост и произносит что-то сакраментальное, вроде: «Вы привлекательны. Я чертовски привлекателен. Чего зря время терять?» В современных условиях это чаще выглядит как «Хочешь секса?» — если мужчина видит незнакомую женщину, которую рассматривает как полового партнера. И тот факт, что женщина может хотеть секса, но не с ним, а может даже и иметь его в достатке с собственным мужем или еще каким постоянным партнером, как-то вообще не приходит ему в голову. Он же ее увидел и он чертовски привлекателен! Какие могут быть сомнения?
Если мужчина вежливый, он может пригласить на свидание. Причем как-то так, чтобы уже на свидании максимально распушить собственный хвост:
— А поехали кататься на коньках, я знаю лучший каток в городе!
— Ой, ты знаешь, я вообще-то не катаюсь.
— Так я научу!
— Ты знаешь, я один раз сломала ногу на катке и предпочту не повторять.
— Да ты что! Каток — это же так клево! И это же способ узнать друг друга поближе!
Столкнувшись даже с самым вежливым отказом (хотя, мужчины, честно признаемся: если женщина заинтересована в том, чтобы узнать вас поближе, она скорее всего согласится и на каток, и на боулинг, и даже на скалолазание или каяк), мужчина впадает в ступор: как так, он же предложил ей самое ценное, себя в самом эффектном виде, а она, дурочка, не оценила. Таким мужиком разбрасывается!
И это, кстати, прекрасно. Потому что там, где женщина будет тяжело переживать отсутствие заинтересованности, мужчина отряхнется, оглянется по сторонам и переключится на следующую павлину.
В одной из прошлых колонок для НГС Светлана Гладкова рассуждала о самых неожиданных местах для романтических свиданий с продолжением.