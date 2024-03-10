Распушились: секс-колумнистка НГС — о мужской самоуверенности, которой можно только позавидовать

Представим себе ситуацию, наверняка знакомую всем девочкам, у которых есть девочковые чаты (то есть вообще всем девочкам, спасибо техническому прогрессу). Второй час ночи, чат оживает, срочное включение — одна из участниц несет скриншоты переписки с неким знакомым, который, кажется, флиртует: «Девочки, мне кажется, или правда флиртует?» И девочки дружно вчитываются, ищут мельчайшие оттенки смыслов и приходят к выводу: да, однозначно флиртует.



Можете ли вы представить себе такую ситуацию в мужском чате? И вообще бывают ли мужские чаты, где мужчины обсуждают личную жизнь, странное поведение жен и загадочное — любовниц? Я, в общем, провела опрос, в ходе которого мужчины не признались в существовании таких чатов: есть у них геймерские чаты, чаты, где они договариваются идти в баню, бухать или играть в бильярд (иногда все вместе), а чатов про отношения с женщинами — нет.

